“شاهد” صيد الجواسيس.. إيران تبث فيلماً لتجنيد “عملاء” إيرانيين في الإمارات وتكشف هوية ضباط المخابرات الأمريكية

نشرت وسائل اعلام إيرانية، الاثنين، صوراً لمجموعة قالت إنهم ضباط في وكالة المخابرات الأمريكية، لافتة إلى أنهم كانوا على اتصال بمجموعة أشخاص يشتبه بأنهم جواسيس جرى اعتقالهم في إيران.

وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق، الإثنين، أن السلطات ألقت القبض على 17 جاسوساً يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وصدرت أحكام على بعضهم بالإعدام.

#Iran has captured 17 spies working for the U.S. Central Intelligence Agency(#CIA) in the country pic.twitter.com/o0TmFwyrxY — ISNA International (@Isna_Int) July 22, 2019

وأفاد بيان لوزارة الاستخبارات أذاعه التلفزيون الرسمي بأن الجواسيس اعتقلوا خلال السنة الإيرانية المنتهية في مارس/آذار 2019.

وعرضت وسائل إعلام إيرانية فيلماً قالت إنه للجواسيس الذين يعملون مع الولايات المتحدة.

افسر اطلاعاتی سازمان سیا در تور وزارت اطلاعات pic.twitter.com/eCXqttiid7 — خبرگزاری میزان (@MizanNewsAgency) July 22, 2019

وأشار الفيلم الوثائقي، الذي بثه التليفزيون الإيراني، إلى أن “ضباطا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أجروا لقاءات مع المواطنين الإيرانيين المتهمين بالتجسس في عدد من البلدان، بينها الإمارات وتايلاند وأفغانستان والنمسا”.

ويوثق الفيلم، المعنون باسم “صيد الجواسيس”، عملية “تجنيد مواطن إيراني من قبل عميلة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في دبي”.

وتظهر لقطات من الفيلم إمرأة يعتقد أنها من الاستخبارات الأمريكية وهي تتحدث مع مواطن إيراني في فندق بدبي باللغة الفارسية، ولكن بلكنة تبدو أنها أمريكية.

وكانت إيران قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، أنها فككت شبكة تجسس لحساب المخابرات المركزية الأمريكية. ولم يتضح ما إذا كان إعلان اليوم مرتبطاً بنفس القضية.