حمد المزروعي يصف الشعب الجزائري بـ”الهمجي والمتخلف” ويعلن مقاطعة تشجيعه حتى لو قابل إسرائيل!

أعلن الاماراتي سيئ السمعة، حمد المزروعي، مقاطعته للمنتخب الجزائري الذي فاز بكأس أمم افريقيا مؤخراً، بعد اعمال الشغب والاشتباكات العنيفة الذي شهدها مطار القاهرة الدولي، واصفاً الشعب الجزائري بـ”الهمجي والمختلف”. حسب قوله.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مؤسفة، في محيط مطار القاهرة الدولي، أظهرت اشتباكات عنيفة جدًا، يُقال إنها بين الجماهير الجزائرية وقوات الأمن.

وقال المزروعي المعروف عنه تطاوله على الاعراض والاساءة لرموز الخليج بدعم من حكام بلاده في تغريدة رصدتها “وطن”، (بعد مشاهدة هذا الفيديو اعتذر عن تشجيعي منتخب الجزائر ولا يشرفني تشجيع منتخب جمهوره اساء لـ رجال امن مصر الحبيبة جمهور همجي ومتخلف وبعد هذا الفيديو اقسمت ان اشجع اي منتخب يقابل الجزائر حتى وان كان منتخب اسرائيل ).

بعد مشاهدة هذا الفيديو اعتذر عن تشجيعي منتخب الجزائر ولا يشرفني تشجيع منتخب جمهوره اساء لـ رجال امن مصر الحبيبة جمهور همجي ومتخلف وبعد هذا الفديو اقسمت ان اشجع اي منتخب يقابل الجزائر حتى وان كان منتخب اسرائيل … pic.twitter.com/18gznnBqxn — حمد المزروعي (@uae_3G) July 21, 2019

وجاء المقطع الصادم، عكس حالة الود المتبادلة بين مشجعين الجزائر والمصريين، التي ظهرت بوضوح طوال أسابيع بطولة الأمم الإفريقية، وهو ما اعتبر صفحة بيضاء جديدة بين جماهير البلدين، بعد نسيان أحداث مباراة أم درمان الشهيرة عام 2009.

مطار القاهرة وشعب الجزائر Posted by Dalia Anwar on Sunday, July 21, 2019

ولا أحد يعرف سبب الاشتباك المتبادل بين جماهير الجزائر وأمن مطار العاصمة، فقط أظهرت ردود الأفعال على المشهد، حالة من الغضب، لعدم وجود أسباب تؤدي لحدوث ذلك.

وبعيدًا عن هذا المشهد، فقد سطر منتخب محاربو الصحراء التاريخ من جديد، بمعانقة الأميرة الإفريقية للمرة الثانية في تاريخهم، بالفوز على المنتخب السنغالي بهدف بغداد بو نجاح الوحيد، في نهائي أول أمس الجمعة.

الجدير بالذكر، أن المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، كان قد شكك في دعم جماهير البلد المنظم للخضر أمام أسود التيرانغا، بقوله إنه بحاجة لاستشارة طبيب العيون، ليتأكد أن جماهير مصر ساندت محرز ورفاقه، وهو التصريح الذي أثار غضب قطاع عريض من المصريين.