“شاهد” محامية كويتية تثير موجة غضب واسعة: “السحاق” ليس جريمة والقانون لا يعاقب الفاعلات!

أثارت المحامية الكويتية، مريم المؤمن، جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي، بعدما خرجت في فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في الكويت وهي تتحدث عن أن “السحاق” ليس جريمة يعاقب عليها القانون.

وفجرت المحامية الكويتية موجة غضب واسعة في حديثها حسبما رصدت “وطن”، موضحة مقصدها من عدم معاقبة الفاعلات لتلك “الواقعة” أي السحاق- حسب قولها- مقارنة ذلك مع واقعة “اللواط” كما أسمته- والذي يعاقب عليه القانون على عكس “السحاق”.

وأضافت :” اللواط هناك “ايلاج” وعضو ذكري، فتتم جريمة هتك العرض, أما السحاق فلا يوجد به لا إيلاج ولا هتك عرض لذلك لا يعاقب عليه القانون”!!!

فيديو مثير 🔞



المحامية مريم المؤمن: السحاق ليس جريمة والقانون لا يعاقب الفاعلات ! pic.twitter.com/nhYRkhOHGm — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) July 20, 2019

وهاجم مغردون المحامية الكويتية، واعتبروا ما قالته مخالف للعادات والتقاليد العربية، حسبما رصدت “وطن” من تعليقات على الفيديو الذي جرى تداوله.

وقال فواز الكعمي إن قانون العقوبات الكويتي يعاقب في مادته 193 الفعل المثلي بسبع سنوات، مضيفاً :” اعتقد يا استاذه ما يطبق عاللواط ايضا يطبق على الساحقيه ومعني المثلي اهو تشابه الجنس سواء رجل او امرأه”.

يعاقب قانون العقوبات الكويتي في مادته 193 الفعل المثلي بسبع سنوات. واعتقد يا استاذه ما يطبق عاللواط ايضا يطبق على الساحقيه ومعني المثلي اهو تشابه الجنس سواء رجل او امرأه — ⚖️ ﮼فوازٖالكعمي ⚖️ (@fawazalrashidi) July 20, 2019