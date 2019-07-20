تامر المسحال عن الاستنفار البحريني ضد حلقة “ما خفي أعظم” الأخيرة: الصراخ على قدر الألم

علق الإعلامي تامر المسحال مقدم برنامج “ما خفي أعظم” على شاشة قناة “الجزيرة”، على حالة الاستنفار القصوى في البحرين داخل الديوان الملكي وإعلامه ضد حلقته الأخيرة “اللاعبون بالنار” والتي كشفت معلومات خطيرة عن النظام البحريني لأول مرة.

ولا تزال آثار برنامج “ما خفي أعظم”، الذي بثته قناة “الجزيرة” يوم الأحد الماضي، تحمل الكثير من التداعيات على السياسة الداخلية لمملكة البحرين، وأثارت الرعب في أوساط الأسرة الحاكمة في الدولة الأصغر خليجياً.

وقال “المسحال” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”علمتني الصحافة وخاصة الاستقصاء منها أن ألم الحقيقة موجع وحجم الهجوم والصراخ على قدر الألم”

علمتني الصحافة وخاصة الاستقصاء منها أن ألم الحقيقة موجع وحجم الهجوم والصراخ على قدر الألم وضمانة الصحفي هي مهنيته شجاعته و #ما_خفي_أعظم — تامر المسحال (@TamerMisshal) July 20, 2019

وتابع:”وضمانة الصحفي هي مهنيته شجاعته و #ما_خفي_أعظم”

وفي محاولة فاشلة للرد بثّ «تلفزيون البحرين» الرسميّ الأربعاء الماضي، تقريرًا للرد على برنامج «ما خفي أعظم» الذي عرضته قناة «الجزيرة» القطريّة يوم الأحد الماضي.

وتضمّن التقرير تصريحات من ذوي المشاركين في البرنامج تنفي علاقتهم بما ورد فيه، إلا أن القناة الرسميّة أخفقت في هذا الأمر، وارتداده عسكيًّا بعد تثبيت المشاركين بشكلٍ لا إرادي، تهمة تورّط النظام الحاكم في مؤامرة محاولة اغيتال قياداتٍ في المعارضة عام 2003.

وظهر في التقرير أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي «محمّد صالح»، وهو أحد المشاركين في برنامج «ما خفي أعظم»، ونفى علاقته أو اتصاله بالقناة القطرية، وقال إن ما نشرته القناة هي «تسريبات»- على حدّ وصفه، وأنّ «التسجيل المصوّر لم يكن الهدف منه إرساله إلى قناة الجزيرة، وإنّما لتشكيل ورقة ضغط على الجهات الأمنيّة البحرينيّة، وأنّ القناة استخدمت التسجيل لتوظيفه سياسيًا وإعلاميًا بعد وصوله إلى قطر»- بحسب تعبيره.

يُذكر أنّ هذا التسجيل الذي بثّه تلفزيون البحرين الرسميّ جاء بعد توارد أنباء تفيد باعتقال عنصر «تنظيم القاعدة الإرهابيّ» «محمّد صالح»، إثر تصريحاته في برنامج «ما خفي أعظم» على «قناة الجزيرة» القطريّة، والذي عُرض مساء يوم الأحد 14 يوليو 2019.