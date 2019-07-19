“شاهد” نشر صور أحد منفذي الهجوم على الدبلوماسي التركي في أربيل شمال العراق

نشرت مديرية أمن أربيل بالاقليم الكردي في شمال العراق، اليوم الخميس، هوية وصورة أحد منفذي الهجوم الذي أسفر عن مقتل أحد موظفي القنصلية التركية، الأربعاء في المدينة.

جاء ذلك في بيان، الخميس، حول مقتل دبلوماسي تركي واثنين من المواطنين العراقيين في هجوم مسلح استهدف دبلوماسيين أتراك، أثناء تواجدهم خارج مبنى قنصلية بلادهم في أربيل.

وأوضح البيان أن أحد منفذي الهجوم يدعى “مظلوم داغ” من مواليد ولاية ديار بكر التركية عام 1992.

ودعت مديرية الأمن في أربيل المواطنين إلى إبلاغ قوات الأمن بالمعلومات المتعلقة بالشخص المطلوب في حال التعرف عليه.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث والتحقيقات عن المهاجمين.

وأمس الأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.