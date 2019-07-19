باعتراف نجمين عالمييْن .. فضيحة من العيار الثقيل لدول الحصار لاستهداف مونديال قطر

في فضيحةٍ من العيار الثقيل، تقف خلفها دول الحصار “الإمارات والسعودية”، اعترف نجما المنتخب الإنجليزي السابقين لكرة القدم سول كامبل، وستان كوليمور، بتلقيهما عروضا مالية لانتقاد استضافة قطر نهائيات كأس العالم 2022.

ونقلت صحيفة “تايمز” البريطانية اعتراف النجمين الإنجليزيين بتلقيهما عروضا مالية للقيام بانتقاد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، خلال مؤتمر سيعقد في لندن وسيخصص لانتقاد استضافة قطر للمونديال الكروي والتشكيك في نزاهة عملية التصويت على حق استضافة كأس العالم 2022، والذي جرى عام 2010، وفازت بحق استضافته قطر.

جديرٌ بالذّطر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن أن نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، التي ستقام في قطر، لن يتم توسيع المشاركة فيها إلى 48 منتخباً كما طرح الاحتمال سابقاً، مؤكداً على أنها ستقام بمشاركة 32 منتخباً.

وكان رئيس الاتحاد، الإيطالي جياني إنفانتينو، قال في بداية العام الحالي، إنه يبحث إمكانية توسيع بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر عام 2022 لتضم 48 منتخباً بدل من شكل البطولة الحالي الذي يشارك فيه 32 منتخباً.

وأضاف وقتئذ في مؤتمر رياضي أن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.