“شاهد” حقيقة العثور على مذيع “الجزيرة” مقتولاً في شقته بالدوحة.. حسن جمول وضع “الذباب” في مأزق!

نفى الإعلامي بقناة “الجزيرة” محمد كريشان بشكل قاطع، ما روج له الذباب الإلكتروني التابع للسعودية والإمارات من أخبار حول العثور على زميله بالقناة المذيع اللبناني حسن جمول مقتولاً في منزله.

وكتب “كريشان” في تغريدة على تويتر رصدتها (وطن) “حسن جمول حي يرزق ويقدم حاليا نشرة الأخبار”.

حسن جمول حي يرزق ويقدم حاليا نشرة الأخبار.. مع أنه عثر عليه مقتولا في شقته بالدوحة قبل أيام!!! #الجزيرة #حسن_جمول pic.twitter.com/SsGQhx78sF — محمد كريشان (@MhamedKrichen) July 17, 2019

وتابع ساخرا من مزاعم الذباب الإلكتروني:”مع أنه عثر عليه مقتولا في شقته بالدوحة قبل أيام!”.

وسخر زملاء “جمول” في الجزيرة، من الإشاعة التي يقف خلفها الذباب الإلكترونيّ، بنشر صورٍ على طريقة “السيلفي” جمعتهم به.

#حسن_حيّ_فينا سيلفي أثناء الاستلام والتسليم مع الزميل حسن جمّول pic.twitter.com/wfWP90qgWd — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) July 11, 2019

وكانت كتائب الذباب السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، كعادتها روجت لشائعة جديدة بهدف الإساءة لقطر مفادها أن المذيع اللبناني وجد مقتولاً داخل منزله بالدوحة .

المخابرات القطرية قامت بتصفية مذيع قناة الجزيرة اللبناني حسن جمول

بعد أن تم فصله ومنعة من دخول مبنى قنوات جزيرة الإخوان بسبب رفضه بالخروج في برنامج يسيء للمملكة وقيادتها



التسريبات تفيد بأن الصحفي وجد مقتول بشقته بالدوحة #اين_جمول_ياتنظيم_الحمدين — طيار ركن MBS_KSA (@MBS_KSA90) July 9, 2019

ودشن الذباب وسما حمل اسم مذيع الجزيرة وإساءة لقطر، وروجوا له ودونت تحته مئات التغريدات المهاجمة للدوحة حتى تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا.