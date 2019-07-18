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“شاهد” حقيقة العثور على مذيع “الجزيرة” مقتولاً في شقته بالدوحة.. حسن جمول وضع “الذباب” في مأزق!

كتب وطن
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نفى الإعلامي بقناة “الجزيرة” محمد كريشان بشكل قاطع، ما روج له الذباب الإلكتروني التابع للسعودية والإمارات من أخبار حول العثور على زميله بالقناة المذيع اللبناني حسن جمول مقتولاً في منزله.

وكتب “كريشان” في تغريدة على تويتر رصدتها (وطن) “حسن جمول حي يرزق ويقدم حاليا نشرة الأخبار”.

وتابع ساخرا من مزاعم الذباب الإلكتروني:”مع أنه عثر عليه مقتولا في شقته بالدوحة قبل أيام!”.

وسخر زملاء “جمول” في الجزيرة، من الإشاعة التي يقف خلفها الذباب الإلكترونيّ، بنشر صورٍ على طريقة “السيلفي” جمعتهم به.

وكانت كتائب الذباب بمواقع التواصل الاجتماعي، كعادتها روجت لشائعة جديدة بهدف الإساءة لقطر مفادها أن المذيع اللبناني وجد مقتولاً داخل منزله بالدوحة .

ودشن الذباب وسما حمل اسم مذيع الجزيرة وإساءة لقطر، وروجوا له ودونت تحته مئات التغريدات المهاجمة للدوحة حتى تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا.

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