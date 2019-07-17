هكذا علّق جمال ريان على قرار ملك الأردن إعادة العلاقات مع قطر .. وندم “مبز ومبس”

علق الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، على قرار الملك عبدالله الثاني، بإعادة العلاقات كاملة مع قطر وإصداره مرسوما ملكيا أمس، الثلاثاء، بالموافقة على تسمية الأمين العام لوزارة الخارجية زيد اللوزي سفيرا للمملكة لدى قطر، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

“ريان” وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) وصف هذه الخطوة بـ”هذا هو عين العقل”.

وتابع مشيرا إلى الخسائر الدبلوماسية الفادحة للسعودية والإمارات جراء هذا القرار الذي اتخذتاه بعشوائية في يونيو 2017:”هذا هو عين العقل ألم أقل لكم: سيأتي يوم تندم فيه السعودية والإمارات والبحرين على اليوم الذي حاصرت فيه قطر، متى يعقلون؟”.

هذا هو عين العقل ، الم أقل لكم : سيأتي يوم تندم فيه السعودية والامارات والبحرين على اليوم الذي حاصرت فيه قطر ، متى يعقلون؟ ⁧#الخليج⁩ ⁧#السعودية⁩ ⁧#الامارات⁩ ⁧#قطر #الاردن ⁩ ⁧#المغرب_العربي https://t.co/OdhZTre10F — جمال ريان (@jamalrayyan) July 17, 2019

ونقل تلفزيون المملكة الحكومي عبر موقعه الإلكتروني أمس، أن الملك عبدالله وافق على “قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية في قطر”.

كما أشار إلى أن الحكومة وافقت أيضا على قرار حكومة دولة قطر ترشيح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى الأردن.

يشار إلى أنه في يونيو 2017 قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وإلغاء ترخيص مكتب قناة الجزيرة في البلاد، على خلفية الأزمة الخليجية.

ومنذ أكثر من عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر بدعوى دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

ولم يصل الأمر إلى حد القطيعة بين الدولتين، بل تخطاه إلى دعم قطر المحاصَرة للاقتصاد الأردني بنصف مليار دولار ومنح عشرة آلاف وظيفة للشباب الأردني.

ومع اشتداد رياح السياسة والمخططات في المنطقة، تقاربت قيادتا البلدين أكثر، فهناك تفاهمات عسكرية وأمنية واقتصادية تراعي المصالح المشتركة بينهما.

كما كان الشأن الفلسطيني سببا في التقاء المواقف والتقارب القطري الأردني، فموقف البلدين هو الأقرب -حسب ما يقول سياسيون- إلى التصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.

