الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الهدهد

“مجتهد” يكشف: تدهور حادّ بصحة الملك سلمان .. وهذا ما فعله ولي العهد

كتب وطن
0

زعم المغرد الشهير “مجتهد” أن صحة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، تشهد تدهورا حادا مؤخرا، ما دفع نجله ولي العهد لقطع المقابلات عنه حتى لا يزداد وضعه سوء.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن وضع الملك الصحي يتدهور “وقد أرسله مبس لنيوم ليقلل من مقابلاته التي أصبحت ترهقه بشكل فيه خطر عليه. “

وتابع موضحا:”جاء ذلك بناء على نصيحة الأطباء الذين أخبروا مبس أن صحته ستزداد تدهورا لكن بشكل بطيء والله أعلم”.

وكانت تقارير إخبارية قد نقلت عن معلومات استخباراتية في أغسطس الماضي، خضوع الملك “سلمان” لفحوصات طبية في قصره بجدة، إثر وعكة صحية ألمت به.

وأظهرت التقارير الطبية للملك “سلمان” إصابته بضيق في التنفس وإعياء، وأوصته بالراحة، وهو ما قام به الملك حيث قام بقضاء إجازتة السنوية في هذا التوقيت في منطقة “” بالمملكة.


قد يعجبك ايضا
تقارير

“بلومبيرج”: ابن سلمان في ورطة كبيرة.. هذا ما سيجري في مشروع…

تقارير

ابن سلمان “يندب حظه” ويعترف بفشل “نيوم”.. هذا ما قاله أمام…

الهدهد

رجل أعمال بريطاني شهير يوجّه “صفعة ملياريّة” لـِ”ابن سلمان”…

الهدهد

وزير الطاقة الأمريكي يعلق عضويته في مشروع “نيوم” السعودي حتى يتضح مصير…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.