“شاهد” كويتي تحدى السلطات بـ”التعري” يقع في قبضة الشرطة أخيرا.. ظهر يصرخ داخل سيارته بدون ملابس!

أكدت وسائل إعلام كويتية إلقاء القبض على شاب كويتي ظهر مؤخراً بفيديو تعري، وأحالته السلطات للتحقيق.

واتضح أن هذا الشاب كان يقوم بالتنسيق مع محاميه برفع قضايا على مغردين بعد تعمده إثارة الجدل بمقاطع مثيرة للسخرية.

وقد احتجزت الشرطة الشاب وأحالته للسجن؛ بعد ظهوره عاريًا في فيديو يتحدث فيه عن النظافة، حيث ظهر وهو يصرخ عاريا في سيارته.

وكشفت التحقيقات أن الشاب يعتاد الاحتيال مع محاميه، بتعمده إثارة الجدل بمقاطع مثيرة للسخرية، ليقوم لاحقًا برفع قضايا ضد مغردين ينتقدونه.

ويظهر الشاب في عدد من الفيديوهات الساخرة وهو يصرخ بشكل مثير للجدل ليعبر عن انتقاده لأشياء معينة.