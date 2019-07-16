رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي يلجم عمرو أديب بعد تطاوله على الأمير تميم ويصفه بـ”النائحة المستأجرة”

هاجم رجل الأعمال القطري البارز، عادل علي بن علي، الاعلامي المصري المثير للجدل عمرو أديب، لتطاوله على أمير قطر بعد الصور التي جرى تداولها له في لندن.

ووصف بن علي في تغريدة تابعتها “وطن”، الببغاء المصري عمرو أديب بـ”النائحة” قائلاً له :” تقول العرب في أمثالها ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة والنائحة المستأجرة امرأة يدفعون لها لتلطم في عزاء ليس لها فيه ناقة ولا جمل وهكذا أنت”.

وأضاف رجل الاعمال القطري البارز قائلاً لـ”عمرو أديب”، :” منذ أن ضرب سيدك الأهبل على كتفك موقعاً العقد لا رأي لك ولا خيار سوى أن تقول ما يريدون لستَ إلا نائحة مستأجرة إن لم تكن عاهرة مستأجرة “.

تقول العرب في أمثالها

ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة



والنائحة المستأجرة امرأة يدفعون لها لتلطم في عزاء ليس لها فيه ناقة ولا جمل

وهكذا أنت

منذ أن ضرب سيدك الأهبل على كتفك موقعاً العقد

لا رأي لك ولا خيار

سوى أن تقول ما يريدون

لستَ إلا نائحة مستأجرة

إن لم تكن عاهرة مستأجرة pic.twitter.com/4eQn8huTEJ — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) July 15, 2019

وكان عمرو أديب قد هاجم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد متهماً اياه برعاية الارهاب، منتقداً الصور والفيديوهات التي جاءت من لندن له وهو يحتسي القهوة على أحد مقاهي المدينة، إلى جانب سيره في شوارعها دون حراسة.