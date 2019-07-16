بعد سارة دندراوي.. “شاهد” صحيفة سعودية تسخر برسم كاريكاتوري من الشيخ صباح

في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الكويت اعتذارا من قناة “العربية” السعودية التي تبث من أبوظبي ومذيعتها سارة الدندراوي بعد إساءتها للكويتيين، تمادت وسائل الإعلام السعودية في إهانة واستهداف الكويت مجدداً واستفزازها رداً على مواقفها الحكيمة من الأزمة الخليجية.

وجاء الاستفزاز بعد قناة “العربية” من صحيفة “الاقتصادية” السعودية لتصب الزيت على النار بكاريكاتير مسيء للكويت.

وأظهر كاريكاتير “الاقتصادية” شخصاً خليجياً مغمى العينين يقول: أنا محايد. ـ في إشارة للشيخ صباح الأحمد أمير الكويت ـ ما اعتبره كويتيون إساءة بالغة لا تغتفر من الصحيفة السعودية.

وهذا كاريكاتير صحيفة الاقتصاديه

السعوديه اليوم تبينا نعتبره بعد مو كبير ؟ pic.twitter.com/mgCEuvDvQc — رستم بيك #متشعب 🇰🇼 (@rastm_bek) July 15, 2019

وتخوفاً من ردات الفعل الغاضبة في الكويت قامت الصحيفة بحذف الكاريكاتير من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لكن مواطنين كويتيين نشروا الكاريكاتير المسيء على حساباتها وعبر الوسم الذي سجل الأعلى تداولاً في الكويت وهو “اغلاق مكتب العربية_بالكويت”.

صحيفة «الاقتصادية» السعودية تعتذر لنشرها كاريكاتير مسيء لدولة #الكويت، والذي نُشر بعدد يوم أمس الأثنين وتم حذفه من موقعها.#الكويت_السعودية_خط_أحمر 🇰🇼🇸🇦 pic.twitter.com/a5kVwQrdnm — الزيادي (@AlziadiQ8) July 15, 2019

وطالب المغردون الكويتيون عبر الوسم بإغلاق مكتب قناة “العربية” في الكويت وخاصة بعد أن صبّ الزيت على النار أيضاً الكاتب السعودي المقرب من السلطات عبد الرحمن الراشد وأحدث غضباً كبيراً في الأوساط الكويتية عقب شكره للإعلامية السعودية سارة الدندراوي، التي أساءت في تقرير لها لدولة الكويت، معتبراً أن ما قالته يكشف “حجم النفاق”.

وقال صحفيون ونواب وناشطون كويتيون إن ما جاء على لسان مذيعة العربية والمسؤول في القناة عبد الرحمن الراشد ينم عن استهداف واضح لدور الكويت، مشيرين إلى أن كاريكاتير صحيفة “الاقتصادية” جاء ليعبر عن هذا الاستهداف.

وقال المحامي الكويتي سلطان العجمي – عبر وسم “اغلاق مكتب العربية_بالكويت “رداً ودفاعاً عن سياسة دولة الكـــويت تم مسح قناة العربية من الرسيفر مما يعود بالضرر على القناة وتكبدها خسائر الإعلانات التجارية الكويتية وغيرها وهذا أقل شيء نقدمه للوطن ومسح قنوات MBC في الطريق”.

وكانت المذيعة الدندراوي قد أرادت الإساءة لقطر وشعبها لكنها بدلا من ذلك أشعلت فتيل أزمة مع الشعب الكويتي، من خلال عرضها لخبر نقلته وكالة “برومبيرغ” مؤخراً، يتحدث عن تخفيض لأسعار الكحول في قطر؛ ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

وختمت التقرير بحشر دولة الكويت متسائلة بسخرية: “ننتظر تعليقات أخوانهم في الكويت على الكرم القطري”وأثارت المذيعة موجة انتقادات واسعة وغضبا عارما في الكويت بين النشطاء مطالبين الحكومة بالرد الحاسم على هذه الإساءة.