الملك عبدالله “يجلط” قادة دول الحصار بمرسوم ملكي أعاد العلاقات مع قطر بشكل كامل

حققت قطر انتصارا دبلوماسيا جديدا على محاصريها بعودة العلاقات مع الأردن بشكل كامل، حيث عين الأردن سفيرا جديدا له في دولة قطر بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، مرسوما ملكيا بالموافقة على تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، سفيرا للمملكة لدى قطر.

كما تمت الموافقة على تعيين الشیخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفیرا لقطر لدى الأردن.

وقبل أسبوعين كشفت مصادر أردنية مطلعة أن العلاقات الأردنية القطرية تسير بشكل جيد وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد تطورا كبيرا في هذه العلاقات.

وتوقعت أن تجري زيارات متبادلة بين البلدين على مستوى رفيع.

ووعد العاهل الأردني، عبد الله الثاني، خلال لقائه قبل فترة كتاباً وصحافيين أردنيين، بـ”بشرى خير”، حينما سئل عن عدم وجود سفير أردني في الدوحة وسفير قطري في عمّان، واعداً الحاضرين بـ”مفاجأة قريباً”.

وكان الأردن خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017 وسحب سفيره من الدوحة، إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة “الجزيرة”، على خلفية ما عرف بالأزمة الخليجية.

ورغم فتور العلاقة في الفترة الماضية، قدمت الدوحة حزمة مساعدات إلى الأردن بقيمة نصف مليار دولار في أغسطس الماضي، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع، إضافة إلى تمويل نحو 10 آلاف فرصة عمل لتوظيف الأردنيين، لامتصاص موجة احتجاجات عارمة اجتاحت الشارع الأردني، ومن ثم توالت الزيارات الرسمية بين البلدين.