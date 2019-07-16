إيران تكشف مصير ناقلة النفط التي اختفت قبل يومين أثناء عبورها مضيق هرمز بعد نفي الإمارات ملكيتها

كشفت الخارجية الإيرانية مصير ناقلة نفط قالت أفادت وكالة أسوشيتد برس في وقتٍ سابق الثلاثاء إنها إماراتية، واختفت قبل يومين أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت الخارجية الإيرانية إنه تم الاستجابة لنداء استغاثة من ناقلة نفط أجنبية ولا تزال طهران تقدم لها المساعدة الفنية المطلوبة.

وأكدت أنه تم سحب الناقلة إلى داخل المياه الإيرانية بهدف التعامل مع أعطالها وتقديم المزيد من المساعدة لها.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قالت إن الناقلة التي كانت ترفع العلم البنمي وتحمل اسم “رياه” (Riah) كانت تمر عند نقطة شحن بحرية قرب المضيق قبل اختفائها، ويظهر الموقع الأخير للناقلة أنها كانت متجهة صوب إيران.

وقالت إن الناقلة قامت برحلات اعتيادية من دبي إلى الشارقة قبل دخولها إلى مضيق هرمز في طريقها إلى الفجيرة بالساحل الشرقي للإمارات، لكن شيئا ما حدث لها مساء السبت الماضي، وفق بيانات لموقع تتبع حركة الناقلات البحرية.

ونقلت الوكالة عن خبير قوله إن الناقلة لم تغير مسارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية حول سواحل الإمارات، وهو ما يثير التساؤلات بشأن مصيرها.

من جهتها نقلت وكالة أنباء الإمارات عن مسؤول إماراتي قوله إن ناقلة النفط المفقودة غير مملوكة للإمارات ولا تحمل طاقما إماراتيا.

وقال المسؤول الإماراتي إن الناقلة لم ترسل أي طلب استغاثة، وكانت تحمل علم بنما.