مستشار ابن زايد معجبا بمذيعة “العربية” ويبرر تطاولها على الكويت: “عفوية” والأمر لا يستحق كل هذه الضجة

لحق مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، بركب المبررين لمذيعة قناة “العربية” السعودية سارة الدندراوي تطاولها على الكويت وشعبها، زاعما أنها تحدثت بعفوية ولا يستحق الأمر كل هذه الضجة.

وأمس، الأحد، أدانت وزارة الخارجية الكويتية تصريحات مذيعة العربية سارة الدندراوي التي أساءت فيها لدولة الكويت، وأكدت على لسان نائبها خالد الجارالله على أن ما قامت به المذيعة خطأ جسيم وعليها الاعتذار.

ونشر “عبدالله” صورة سارة الدندراوي على حسابه بتويتر في تغريدة رصدتها (وطن) وعلق مدافعا عنها:”تحدثت بعفوية وحمل كلامها ما لا يحتمل واعتذرت بشجاعة لماذا اذا كل هذه الضجة والضجيج يا احبتنا في الكويت.”

تحدثت بعفوية وحمل كلامها ما لا يحتمل واعتذرت بشجاعة لماذا اذا كل هذه الضجة والضجيج يا احبتنا في الكويت. pic.twitter.com/hheE2SuAEm — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 15, 2019

وقوبلت تغريدة مستشار ابن زايد باستهجان كبير من قبل متابعيه، وأفحمه أحد النشطاء برده:”لو تحدثت بعفوية مثل التي تحدثت بها علي الإمارات بلدك، هل ستكتب نفس هذا الكلام. قس علي نفسك أولاً”

لو تحدثت بعفوية مثل التي تحدثت بها علي الإمارات بلدك، هل ستكتب نفس هذا الكلام.

قس علي نفسك أولاً — قلم رصاص (@RsasQalm) July 15, 2019

وكتب آخر:”والسفيه حمد المزروعي الي 24 ساعه اساءة بالكويت ورموزها هم يتكلم بعفوية !”

والسفيه حمد المزروعي الي 24 ساعه اساءة بالكويت ورموزها هم يتكلم بعفوية ! — د. أجلح و أملح (@M6angir) July 15, 2019

وتأتي مطالبة الخارجية الكويتية بعد إدانة مماثلة من وزلارة الإعلام الكويتي والتي نددت بتصريحات الدندراوي، مطالبة بالاعتذار.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أمس أن الكويت سعت وتسعى دائماً إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء كما دعت دائماً إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة.

وأشارت إلى حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفاً في تلك الحملات، وشددت على أنها قد قامت ‏بإتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فوراً.

وأضافت الوزارة في الوقت ذاته على أن الكويت تحترم حرية التعبير والعمل الإعلامي المهني لا سيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي.