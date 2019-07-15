استهزأ بعُمان وشعبها .. هكذا استغلّ إعلامي سعودي تغريدة “المزروعي” المحرّضة على السياحة في السلطنة

استغل الإعلامي السعودي منصور الخميس المقرب من الديوان الملكي، التغريدة “الخبيثة” التي نشرها المغرّد الإماراتي سيء الصيت حمد المزروعي عن سلطنة عمان، ودعا من خلالها الى مقاطعة موسم السياحة في صلالة.

ورد “الخميس” على تغريدة المزروعي التي حث فيها الإماراتيين على عدم السياحة بصلالة بزعم انتشار الأوبئة، بقوله:”نرحب بالأشقاء الاماراتيين في أبها والباحة وباقي مصايفنا الجميلة الخالية من الحمى القلاعية”.

نرحب بالأشقاء الاماراتيين في أبها والباحة وباقي مصايفنا الجميلة الخالية من الحمى القلاعية — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) July 14, 2019

وهاجم مغرّدون عُمانيون غاضبون “الخميس” بشدة، لأسلوبه المستهزئ بالسلطنة وشعبها، ومجاراة البذيء “المزوعي” في سفاهته وتحريضه على السياحة العُمانية.

وسخر منه أحد النشطاء بقوله:”أخي منصور الخميس: سمعنا انه الحوثيين بيلعبوا بطائرات بدون طيار على مطار أبها. الله يستر ويحفظكم من كل شر. أمين يا رب العالمين.”

أخي منصور الخميس: سمعنا انه الحوثيين بيلعبوا بطائرات بدون طيار على مطار أبها. الله يستر ويحفظكم من كل شر. أمين يا رب العالمين. — محمد باعمر ابو سالم (@6XKE5rgJEqArASx) July 14, 2019

وكتب آخر في رد مفحم:”اللقافه يامنصور مالها داعي وعمان واهلها من ارقى الشعوب وافضلهم اخلاق وفتح باب مغلق بتدخلك بموضوع مالك علاقه به”.

اللقافه يامنصور مالها داعي وعمان واهلها من ارقى الشعوب وافضلهم اخلاق وفتح باب مغلق بتدخلك بموضوع مالك علاقه به ! — شافي الشمري (@shafiy2012) July 14, 2019

ودون ثالث ساخرا:”الحمى القلاعية ارحم من صواريخ الحوثي”.

الحمى القلاعية ارحم من صواريخ الحوثي — sassas (@sassas_sas632) July 14, 2019

وكان مغرّدون عُمانيون شنوا هجوماً لاذعاً وواسعاً على المغرد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي”، بعد تحذيره الإماراتيين من زيارة صلالة في سلطنة عمان، في محاولةٍ متعمدة منه على ما يبدو للتأثير على موسم السياحة فيها.

جاء ذلك بعد تغريدةٍ “خبيثة” نشرها المدعو “المزروعي” على حسابه في “تويتر”، وقال فيها: “في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية”.

في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 14, 2019



