تفاصيل خطة مسربة من مكتب ابن سلمان لتنفيذ اعتقالات خارجية بصفوف الطلبة المبتعثين بعد زرع ضابط مخابرات بينهم

كشف المعارض والسياسي السعودي البارز محمد المسعري ـ المقيم في لندن ـ تفاصيل ما قال إنها خطة مسربة من مكتب ول يالعهد السعودي محمد بن سلمان، لتنفيذ حملة اعتقالات خارجية جديدة بصفوف الطلبة السعوديين المبتعثين للخارج ممن لا يدينون بالولاء للنظام أو يوجهون سهام الانتقاد له.

وقال “المسعري” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي، إن حالة من الغضب الشديد تسود مكتب ابن سلمان بسبب تسرب خطته لتنفيذ اعتقالات خارجية وخصوصا اسم أسيل عمران وكذلك طلبة سعوديين مبتعثين (معظمهم في كندا)، وغضب أيضا بسبب تقديم جماعي لـ8 من الطلبة في كندا للجوء خلال اليومين الماضيين.

جاءني من جهينة: ((وصلنا الان: حالة من الغضب الشديد في مكتب مبس بسبب تسرب خطته لتنفيذ اعتقالات خارجية وخصوصا اسم اسيل عمران وكذلك طلبة سعوديين مبتعثين (معظمهم في كندا) بحسب مصدرنا، وغضب ايضا بسبب تقديم جماعي ل 8 من الطلبة في كندا للجوء خلال اليومين الماضيين — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) July 13, 2019

وأضاف أن ابن سلمان قام مؤخرا بإعطاء تعليمات لتخفيض أعداد المبتعثين للخارج منذ السنة القادمة لأقل من النصف، واستبدال الابتعاث للدول الغربية بدول عربية تربطهم بها معاهدات معلنة وسرية لتسليم المطلوبين فورا وكذلك قام استلام جوازات سفر المبتعثين من قبل مقار البعثات في كل دولة عربية لضمان عدم سفرهم الى أية دولة أخرى.

وفي الدول التي يدرسون بها، ابن سلمان قام مؤخرا بإعطاء تعليمات لتخفيض إعداد المبتعثين للخارج منذ السنة القادمة لأقل من النصف واستبدال الابتعاث للدول الغربية بدول عربية تربطهم بها معاهدات معلنة وسرية لتسليم المطلوبين فورا وكذلك قام استلام جوازات سفر المبتعثين من قبل مقار البعثات — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) July 13, 2019

كما أعطى ولي العهد السعودي بحسب “المسعري” تعليمات بخفض الابتعاث اجمالا ليبلغ فقط 5% عربيا وغربيا وذلك بإنشاء جامعات داخل السعودية تتسع وتستوعب هذه الإعداد وعدم ابتعاث الا من لأسرهم وآبائهم باع وولاء تاريخي مع ال سعود.

في كل دولة عربية لضمان عدم سفرهم الى أية دولة أخرى، كما أعطى مبس تعليمات بخفض الابتعاث اجمالا ليبلغ فقط 5% عربيا وغربيا وذلك بإنشاء جامعات داخل السعودية تتسع وتستوعب هذه الإعداد وعدم ابتعاث الا من لأسرهم وآبائهم باع وولاء تاريخي مع ال سعود، — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) July 13, 2019

وأوضح السياسي السعودي البارز أن محمد بن سلمان ومنذ عدة أشهر وأثناء الأزمة مع كندا، قام بتوجيه أمرا لسعود القحطاني حرفيا كما يلي: (اريد قائمة باسماء جميع الطلبة السعوديين المبتعثين في كندا وأمريكا).

وتابع:”وأريدك بشكل شخصي ان تصنفها الى قائمتين: مع وضد، قائمة معي وقائمة ضدي، اما ابيض او اسود، لا اريد رمادي)”

لم نعلم تفاصيلها وذلك حتى لا يدب الرعب بالطلبة المبتعثين في الخارج فيقوموا بتقديم طلبات لجوء جماعية، محمد بن سلمان ومنذ عدة اشهر وأثناء الأزمة مع كندا قام بتوجيه أمرا لسعود القحطاني حرفيا كما يلي: (اريد قائمة باسماء جميع الطلبة السعوديين المبتعثين في كندا وأمريكا — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) July 13, 2019

وأريدك بشكل شخصي ان تصنفها الى قائمتين: مع وضد، قائمة معي وقائمة ضدي، اما ابيض او اسود، لا اريد رمادي)

طبعا يبدوا ان سعود القحطاني عديم الأخلاق والضمير قد قدم هذه القوائم لسيده عديم الإنسانية. — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) July 13, 2019

ونصح المعارض السعودي الطلبة المبتعثين للخارج قائلا:”لذلك نصيحتي لكل مبتعث سعودي في أية دولة في دول العالم لم يمدح ويمجد ويهتف ويغني للمجرم الدولي مبس اثناء الأزمة مع كندا ان يعتبر نفسه على قائمة القحطاني السوداء، ويتصرف بناء على ذلك، مبس لا يمزح والقحطاني لا يتصرف من رأسه، وانت اخي الطالب قد منحك الله عقلا حتى تفكر به”

لذلك نصيحتي لكل مبتعث سعودي في أية دولة في دول العالم لم يمدح ويمجد ويهتف ويغني للمجرم الدولي مبس اثناء الأزمة مع كندا ان يعتبر نفسه على قائمة القحطاني السوداء، ويتصرف بناء على ذلك، مبس لا يمزح والقحطاني لا يتصرف من رأسه، وانت اخي الطالب قد منحك الله عقلا حتى تفكر به، — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) July 13, 2019

وعن معرفة ميول الطلبة المبتعثين للخارج وانتماءاتهم السياسية، أكد “المسعري” أن نظام ابن سلمان نجح في زرع ضباط المخابرات بين الطلبة المبتعثين على انهم طلبة مثلهم.

وأضاف جهينة: ((طبعا البعض قد يتساءل كيف يمكن لسعود القحطاني تصنيف طلبة مع وضد في قارة أخرى وفي اخر العالم، ما نود اعادة تأكيده والتنويه اليه ان السعودية تتبع العديد من الخطط لذلك، وقد أشرنا لبعضها ومنها زرع ضباط المخابرات بين الطلبة المبتعثين على انهم طلبة مثلهم — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) July 13, 2019

وأوضح:”قد يكونوا يمثلون ويدعون انهم معارضون ومن اشد المعارضين ومن أمثلة ذلك (عبد الرحمن المطيري) المبتعث في امريكا وهو ضابط مخابرات وللعلم هو تخرج منذ اشهر وقد طلبت منه المخابرات ان لا يعود وان لا يفكر بالعودة نهائيا وان يقوم بترتيب اموره لعشر سنوات من العمل والاستخبارات في امريكا”