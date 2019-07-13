“شاهد” بعد اختطافه من المطار .. المخابرات الإماراتية تقتل فلسطينياً من غزة في أحد سجونها باليمن

توفي شاب فلسطيني، أمس الجمعة، تحت التعذيب داخل السجون الإماراتية في مدينة مأرب باليمن.

وقال نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشاب سليم معروف من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، قتل تحت التعذيب على يد المخابرات الإماراتية، بعد اختطافه من مطار “سيئون” الدولي باليمن.

وأشار النشطاء إلى أن “معروف” يعمل لدى مؤسسة القدس الدولية في صنعاء، وهو إمام مسجد جامعة الإيمان باليمن، ولديه خمسة أطفال، منوهين إلى أن المخابرات الإماراتية اعتقلته على خلفية الاشتباه بعلاقته بحركة حماس.

وأكدت مصادر عائلية، وفاة ابنهم سليم معروف، موضحة أنه مقيم في اليمن منذ 10 سنوات، حينما سافر للدراسة هناك، قبل أن يتخرج من قسم الشريعة ويعمل في مؤسسة دولية لدعم القدس وفلسطين، دون التطرق لتفاصيل أخرى.