تعذيب في سجون إماراتية
تعذيب في سجون إماراتية
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“شاهد” بعد اختطافه من المطار .. المخابرات الإماراتية تقتل فلسطينياً من غزة في أحد سجونها باليمن

كتب وطن
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توفي شاب فلسطيني، أمس الجمعة، تحت التعذيب داخل السجون الإماراتية في مدينة مأرب باليمن.

وقال نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشاب من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، قتل تحت التعذيب على يد المخابرات الإماراتية، بعد اختطافه من مطار “سيئون” الدولي باليمن.

وأشار النشطاء إلى أن “معروف” يعمل لدى مؤسسة القدس الدولية في صنعاء، وهو إمام مسجد جامعة الإيمان باليمن، ولديه خمسة أطفال، منوهين إلى أن المخابرات الإماراتية اعتقلته على خلفية الاشتباه بعلاقته بحركة حماس.

وأكدت مصادر عائلية، وفاة ابنهم سليم معروف، موضحة أنه مقيم في منذ 10 سنوات، حينما سافر للدراسة هناك، قبل أن يتخرج من قسم الشريعة ويعمل في مؤسسة دولية لدعم القدس وفلسطين، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وصلنا نبأة وفاة ابن العم وزوج اختي سليم احمد معروف على يد من لا يخافون الله في اليمن التعيس ونحسبه عند الله من الشهداء…

Posted by Moayad Abo Yehia on Friday, July 12, 2019
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