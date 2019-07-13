الشيخ سفر الحوالي يتلقى “عرضا” من السلطات السعودية.. سيطلق سراحه على الفور بمجرد الموافقة

كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن تلقي الداعية السعودي المعتقل الشيخ سفر الحوالي، عرضا من السلطات السعودية لإطلاق سراحه وذلك مقابل تقديم اعتذار والتراجع عن أفكاره وتصريحاته.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن الشيخ “الحوالي” تلقى عرضا بإطلاق سراحه إن كتب اعتذارا وإذا رفض فستتضاعف معاناته.

الشيخ سفر الحوالي يتلقى عرضا بإطلاق سراحه إن كتب اعتذارا وإذا رفض أن تتضاعف معاناته، فماذا كتب ؟

كتب لهم ورقة ظنوا أنها اعتذار، فإذا هي مختصر لما جاء في كتابه عن رأيه في آل سعود و ابن سلمان، أعاد صياغته على شكل نصيحة وتحذير من عواقب وخيمة إذا لم يتوقف الظلم والطغيان والفساد! — مجتهد (@mujtahidd) July 13, 2019

وعن رد الداعية السعودي على هذا العرض، أوضح مجتهد أن “الحوالي” كتب لهم ورقة ظنوا أنها اعتذار، فإذا هي مختصر لما جاء في كتابه عن رأيه في آل سعود و ابن سلمان، أعاد صياغته على شكل نصيحة وتحذير من عواقب وخيمة إذا لم يتوقف الظلم والطغيان والفساد.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن “إبراهيم الحوالي”، أصغر أبناء الداعية “سفر الحوالي” بعد اعتقال دام نحو 7 شهور.

وجاء الإفراج مشروطا بعد تعهد أحد كبار عائلة “الحوالي” بإحضار “إبراهيم” للتحقيق متى ما طلبته السلطات.

وتعتقل السعودية الشيخ “الحوالي” وبقية أبنائه “عبدالرحيم” و”عبدالله” و”عبدالرحمن”.

يعتبر المفكر السعودي سفر الحوالي (68 عاماً) أحد أبرز دعاة المملكة العربية السعودية، وله حضور واسع على وسائل الإعلام، وتأثير في أنحاء العالم الإسلامي.

وخلال الفترة الماضية شهدت المملكة اعتقال المئات من الدعاة الذين حاولوا فيما يبدو التعبير عن رأيهم المعارض لما تشهده السعودية من تغييرات، ومن بينهم الحوالي.

وشن محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولي العهد في يونيو 2017، حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الدعاة والأكاديميين والمفكرين، وخاصة الذي لا يدعمون علنا سياساته الداخلية والخارجية أو يتبنون مواقف رافضة لها.