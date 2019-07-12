رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يلتقي وفداً عسكرياً عراقياً
رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يلتقي وفداً عسكرياً عراقياً
الهدهد

وفد عسكري عراقي كبير يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية في الدوحة .. وهذا ما تمّ بحثُه

كتب وطن
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بحث رئيس أركان ، غانم بن شاهين الغانم، الخميس، مع مسؤولين عسكريين عراقيين، العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إن الغانم التقى في الدوحة، قائد الدفاع الجوي العراقي، الفريق جبار عبيد كاظم الدراجي، ونائب قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن طيار، فلاح فارس الازيرج، والوفد المرافق لهما، في إطار زيارتهما للبلاد.

وحسب المصدر، فقد جرى خلال الاجتماع “استعراض العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وعلى مدى سنوات ماضية، اتسمت العلاقات العراقية القطرية بالتوتر، لاسيما خلال تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة العراقية بين عامي 2006 و2014.

لكن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي أجراها للعراق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مثلت إشارة لبداية مرحلة جديدة في علاقة البلدين، كونها أول زيارة لمسؤول قطري بعد تشكيل الحكومة العراقية الأخيرة.

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