هكذا تصرّف زوج بحريني ضبط زوجته تمارس الجنس مع “مطرب” .. وما وُجِدَ على هواتفهما “صادم”!

قضت المحكمة الصغرى الجنائية في مملكة البحرين بحبس زوجة وصديقها ”مغنٍ“ مدة سنة؛ بعد ضبطهما في واقعة زنا، أبلغ عنها زوجها، كما غرمتهما 100 دينار (265 دولارًا) لكل منهما، وأمرت بإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن الزوج راودته شكوك بسلوك زوجته المتهمة وبأنها على علاقة بأحد الأشخاص، فقدم بلاغًا بها، وإثر تحريات تبين أن المتهمة على علاقة غير شرعية بشخص شوهدت معه في ملاه ليلية وفنادق فتم إصدار أمر بضبطها وإحضارها، حيث تم تتبعها من قبل رجال الشرطة وشوهدت تدخل أحد الفنادق بالمنامة برفقة المتهم (المغني)، وعند الاستعلام من مكتب الاستقبال تبين أنهما في غرفة بالفندق، فتوجهت الشرطة إلى الغرفة وتم ضبطهما في وضع مخلٍّ.

وأقر المغني بالتحقيقات بعلاقته بالمتهمة وأنه على علم أنها متزوجة، وكذلك أقرت المتهمة بعلم صديقها، كما ثبت بفحص هواتف المتهمين احتواؤها على صور ومقاطع إباحية.

وقالت المتهمة إنها تزوجت زوجها (المجني عليه) في عام 2008، وأنجبت منه طفلًا عمره 6 سنوات، ولكثرة الخلافات فيما بينهما عادت للسكن في منزل والدتها، مبينة أنها تعرفت على المتهم (الذي كان يعمل مغنيًا في منطقة العدلية) وعلم منها بأنها متزوجة ولديها ابن، وأنها تقيم مع والدتها لوجود خلاف مع زوجها.