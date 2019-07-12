قبل لحظات من الحادث .. صورة حصريّة من داخل الحافلة العُمانية في دبي تكشف أن الحُكم الإماراتي على السائق “إنتقامي”

نشر موقع “تايمز أوف عمان” باللغة الإنجليزية، الصورة الأخيرة التي تم التقاطها قبل ثوان من اصطدام حافلة ركاب شركة “مواصلات” العمانية بحاجز صلب على شارع “الشيخ محمد بن زايد” في إمارة دبي، بداية حزيران الماضي، ما أدّى لوفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة.

وتكشف الصورة أن السائق العماني للحافلة كان في حالة تأهب وتركيز على الطريق أمامه، وبعدها بلحظة، اصطدم بشدة الحاجز بالجانب الأيسر للحافلة، حيث أكد السائق أنه لم يستطع الرؤية بسبب الشمس، وكأنها أصابته بالعمى ولم ير الحاجز.ما يؤشر إلى أن كلّ الإتهامات والحكم الصادر عن المحكمة الإماراتية انتقامي لا أكثر.

وتظهر الكاميرا الموجودة على متن الحافلة بوضوح أنه لم يكن يمسك هاتفه أو أن شيئا صرف انتباهه عن الطريق. ويمكن رؤية أشعة الشمس الساطعة التي تنعكس على وجهه ودشداشته.

وتعد الصورة جزءًا من تقرير حصلت عليه صحيفة “تايمز أوف عمان”، والذي قدمه محامو دفاع السائق في المحكمة.

وجاء فى التقرير: “كان موضع الشمس أثناء الحادث في الساعة 17:34 منخفضًا وأثر بشكل مباشر على مجال رؤية السائق وكذلك قدرته على قراءة لافتات الإرشادات”.

وأضاف: “إن وضع لافتات الإرشادات بشكل صحيح من حيث موقع الشمس والإضاءة المختلفة ، سواء في الجزء العلوي أو على جانب الطريق ، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على فعالية وجود هذه اللافتات. يجب أن تكون العلامة موجهة دائمًا لتقليل الوهج. يجب أن تكون القرارات المتعلقة بلافتات على جانب الطريق والنفقات العامة مرتبطة بظروف الموقع، ويجب وضع العلامات بطريقة تضمن أفضل النتائج والأمان. يجب أن تكون اللافتات بعيدة بما يكفي وأن تسمح للسائق بقراءة الرسالة وفهمها واتخاذ القرار الصائب “.

والخميس، أصدرت محكمة مرور دبي حكمها ضد السائق العُماني بالسجن 7 سنوات وإلزامه بالدية الشرعية [بقيمة اجمالية 3 ملايين و 400 الف درهم]، وإبعاده من الإمارات وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة، وتغريمه 50 ألف درهم.

وأعربت سفارة سلطنة عمان لدى الإمارات، الخميس، عن أسفها للحكم الصادر بحق أحد مواطنيها بالسجن 7 سنوات؛ إثر إدانته بالتسبب في حادث سير.

وقالت السفارة إنها تأسف لحكم (أولي) من محكمة المرور الابتدائية بدبي بحبس السائق العماني 7 سنوات ودفع الدية (مبلغ مالي لورثة الضحايا) مع سحب رخصة القيادة والإبعاد.

وأضافت في بيان نقلته عبر صفحتها بـ”تويتر”، أن “باب التقاضي لا يزال مفتوحا، وسيتم الاستئناف على الحكم”.

وذكرت أن محامي السفارة، طالب المحكمة، ببراءة السائق من التهم المنسوبة إليه، وندب خبير هندسي في الطرق والمواصلات للوقوف على الحادث وتحديد المتسبب فيه.

وقالت، إنها “تأمل أن يتم تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف”.

تأسف السفارة للحكم الصادر من محكمة المرور الإبتدائية بدبي بشأن السائق العماني( سائق الحافلة)والذي ينص على حبسه سبع سنوات ودفع الدية مع سحب رخصة القيادة والإبعاد. — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) July 11, 2019