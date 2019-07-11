صاحبة الفستان الفاضح تعتذر للسعوديين: لم أقصد التدخل في شؤونكم “لكنها الحماسة”

اعتذرت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف، للسعوديين بعد تغريدة لها دعمت فيها الدعوات المطالبة بإسقاط الولاية عن المرأة السعودية مشيرة إلى أنه تم فهمها بشكل خاطئ.

وقالت “يوسف” في تغريدة لها على حسابه الرسمي بتويتر:”لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق، تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح”

https://twitter.com/RaniahYousief/status/1149360852493115392

وتابعت في تغريدتها التي رصدتها (وطن):”لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته اعتذاري لمن أساء تقديري كل المحبة و التقدير”

وكانت تغريدة الممثلة المصرية عن إسقاط الولاية أثارت ضجة عبر موقع تويتر، إذ رد عدد من المغردين السعوديين والمصريين على تغريدتها متسائلين عن علاقتها بالقضية.

وقد برز وسم #اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال١٨ ضمن الهاشتاغات المنتشرة في السعودية يوم الثلاثاء، بعد أنباء نقلتها صحيفة عكاظ، عن تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، يقضي بانهاء الولاية على القاصر ببلوغه سن الـ18، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.

رانيا يوسف، قالت في تعليقها على الوسم: ”نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة“.

واشتهرت يوسف بأدوارها في السينما المصرية كما أنها أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب فستان جريء ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.