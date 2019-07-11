“شاهد” فنان كويتي أراد لفت الأنظار إليه فأقدم على تصرف “مقزز”.. لن تصدق ما فعله!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا، ظهر فيه نجم مواقع التواصل والفنان الكويتي ​عبدالله الجاسر​ المعروف باسم “عبودكا” وهو يشرب حليب الحمير ويروج له.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع “الجاسر” يتواجد في مكان يباع فيه حليب الحمير، والذي تصنع منه العديد من المنتجات.

وقال إن طبيبة سبق وأن ذكرت أن حليب الحمير مفيد للصحة، وقام بتذوق كوب يحتوي عليه قبل القيام بحركة تعبر عن استغرابه.

مقطع الفيديو هذا أثار موجة من السخرية منه ووجهت إليه الكثير من الانتقادات القاسية، إذ أعرب المتابعون عن استغرابهم مما فعله عبدالله الجاسر.

وقد رأى الكثيرون أن الجاسر تخطى الحدود في محاولته لفت الأنظار. ويشار إلى أن عبودكا واجه في وقت سابق تهمة خدش الحياء العام والإساءة للكويت بسبب نشره أحد الفيديوهات.

كما سبق وأن تعرض عبدالله الجاسر لهجوم حاد بعد نشره مقطع فيديو أظهر فيه لحظة وفاة كلبه والذي أطلق عليه اسم “زعيتر”؛ ما جعل بعض النشطاء يصفونه بـ “المتوحش والقذر وقاتل الكلاب”