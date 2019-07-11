“شاهد” الانفجار الضخم الذي حول قيادات حفتر إلى أشلاء خلال جنازة القائد السابق للقوات الخاصة في بنغازي

أعلنت مصادر إعلامية، مقتل “5” أشخاص، وجرح العشرات في انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، استهدفت جنازة تشييع قائد فيما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي” الموالي للجنرال المتمرد خليفة حفتر، في مقبرة الهواري في مدينة بنغازي الليبية.

وفي التفاصيل قالت مصادر إعلامية إن اللواء ونيس بوخمادة، إلى جانب اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات حفتر، وعدد من قيادات القوات الخاصة المشاركين في مراسم تشييع اللواء خليفة المسماري، وهو القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

وأشارت المعلومات حسب “روسيا اليوم”، إلى أن التفجير أدى إلى تدمير 9 آليات عسكرية، في وقت أعلن فيه “الجيش الوطني الليبي” عبر صفحته الخاصة على “تويتر” أن من بين الجرحى أحد أبناء اللواء المسماري.

حصيله اوليه عن 5 ضحايا وانباء عن اصابه أبناء المرحوم خليفه المسماري pic.twitter.com/pbTnrxMQ4K — Libyan National Army (@DavidBiutitaman) July 11, 2019

وتداولت الصفحات الليبية مقاطع فيديو للعملية التي وقعت اليوم الخميس، حيث أحد المتحدثين عبر المقطع المصور، أن الجنازة استهدفت بسيارة مفخخة، فيما لم تؤكد حتى الآن الحصيلة النهائية لأعداد القتلى والمصابين.

#عاجل انفجار سيارة مفخخة في منطقة الهواري اثناء مرور موكب جنازة اللواء خليفة المسماري #العجل .لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعمه الوكيل Posted by ‎عاجل بنغازي الأصلية‎ on Thursday, July 11, 2019

#بنغازيفيديو يوضح تفجير ارهابي يستهدف جنازة خليفة المسماري في مقبرة الهوّاري، نسأل السلامة للجميع.لاحول ولاقوة الا بالله Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Thursday, July 11, 2019

وكان ما يسمى الجيش الليبي بقيادة اللواء المتمرد خليفة حفتر أحد أذرع الإمارات والسعودية، في ليبيا، قد أعلن في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما أسماها الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن “حالة النفير” لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ “الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.