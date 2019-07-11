الرئيس الإسرائيلي ممتن للسيسي على قهر الفلسطينيين: نفخر بقيادته لمصر و”تدفئة العلاقات”

قدم رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين الشكر لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ودعا إلى “تدفئة العلاقات” بين تل أبيب والقاهرة مؤكد أن الإسرائيليين ” فخورين بقيادة مصر برئاسة السيسي”.

جاءت تصريحات ريفلين خلال حضوره حفلا بمناسبة ذكرى استقلال مصر الـ67، وذلك في مقر السفارة المصرية بتل أبيب.

خلال حفل استقبال أقامه السفير المصري لدى دولة إسرائيل السيد/ خالد عزمي، احتفالاً بذكرى اليوم الوطني المصري

رئيس دولة إسرائيل – رؤوفين ريفلين – أعرب خلال حفل الاستقبال عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على نشاطه الهام في تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/OSvWCWQbjJ — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) July 11, 2019

وأثارت تصريحات “ريفلين” هجوما واسعا السيسي، معتبرين أن شكر الرئيس الإسرائيلي له ينم عن خدمات جليلة قدمها للاحتلال أهمها قهر الفلسطينيين عبر معبر رفح والتحكم بهم، فضلا عن الانقلاب على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وقتله في السجن وهو الذي كان يهدد أمن إسرائيل وتخشاه تل أبيب بشدة.

اسرائيل عدو لينا ليوم الدين وكدا كدا السيسي (ابن اليهوديه) دا عيل مش رئيس ولولا اني استحي اني اشتم كنت شتمت وحسبي الله ونعم الوكيل https://t.co/ZSZFqYHmkQ — Warda (@Warda21354868) July 11, 2019

وقال الرئيس الإسرائيلي إن مصر “لديها دور رئيسي وقيادي في المنطقة وتظهر المسؤولية كل يوم في قطاع غزة”.

وأكد: “قبل أسبوعين فقط تشرفت باستضافة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين البلدين، يوجد لمصر دور رئيسي وقيادي في منطقتنا، والقيادة المصرية تظهر هذه المسؤولية كل يوم في غزة”.

وأضاف ريفلين: “هذه القيادة مصحوبة بقوة كبيرة وآمل أن يستغل ذلك لدفع السلام والحرية والمساواة، فلنعمل معا لإيجاد طرق أخرى تمكن مصر والإسرائيليين من الالتقاء معا والعمل على تحسين حياتنا، هكذا سنواصل العمل الذي بدأ منذ أربعين عاما”.