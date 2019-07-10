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هذا ما سيفعله الحرس الثوري الايراني بالدول العربية “المجاورة” بعد تدميره حاملات الطائرات الأمريكية بالخليج!

كتب وطن
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أكد نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية حسین نجات، أن قوات بلاده ستدمر حاملات الطائرات الأمريكية في مياه في حال ارتكبت أي “حماقة” ضد إيران.

وقال نجات: “القواعد الأمريكية في المنطقة تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.. صواريخنا ستستهدف القواعد الأمريكية في الدول العربية المجاورة في حال انطلاق أي اعتداء منها على بلادنا”.

وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن “الحرب ليست على جدول أعمال ترامب وهو يريد جر طهران إلى التفاوض من خلال الحد الأقصى من الضغوط”.

وأشار نجات، إلى أن الرئيس الأمريكي لم يرد على إسقاط الطائرة المسيرة، كونه يعرف أن “القواعد التي ستنطلق منها العمليات الأمريكية في مرمى صواريخنا”.

ونبه نائب القائد العام للحرس الثوري، إلى أن “إيران عرضت أمن إسرائيل للخطر وهي الآن تؤرق وأمريكا وإسرائيل.. طهران تخوض الحرب عند حدود العدو وليس على حدودها”.

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