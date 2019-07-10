شاهد| في الإمارات .. معلمة ارتدت بدلة فاضحة وأدّت وصلة رقص خلال حفل تخريج طلبة مدرستها!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، لمعلمة في الإمارات تؤدي فقرة استعراضية راقصة على مسرح مدرسي خلال حفل نظمته المدرسة اليوم، بمناسبة اختتام العام الأكاديمي.

وارتدت المعلمة بدلة رقص، وأدت فقرة استعراضية، وسط تفاعل بعض الحضور بالتصفيق والصفير إعجاباً بأدائها.

ونشرت وسائل إعلامٍ إماراتية صورةً أخفت تفاصيلها وملامحها للمعلمة الراقصة.

وأثار تصرف المعلمة أمام الطلبة استياء أولياء أمور، ووصفوا ما قامت به بأنه “غير مسؤول” من قبل إدارة المدرسة والمعلمة.

وفتحت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تحقيقاً في القضية.