“شاهد” فضيحة تهزّ شركة أرامكو السعودية بطلها أمريكي وعشيقته!
أورد حساب يُدعى “منفعل” على موقع “تويتر”، ويعرّف نفسه أنه “مدير كبير في شركة أرامكو” السعودية، ما قال إنّها فضيحة هزّت الشركة، بطلها أمريكي وعشيقته الإنجليزية، سرقا من الشركة أكثر من ٢٠ مليون دولار وهربا بها إلى أمريكا دون أن يتعرضا إلى أيّة محاسبة داخلية أو خارجية.
وقال في سلسلة تغريداتٍ تابعتها “وطن” إنّ بطل القصة الأمريكي “برنت ماتسون”، الذي كان يشغل منصب مدير قسم الادارة والتنمية المهنية، وعشيقته الإنجليزية “داني كنغ” التي كانت مديرة لبرنامج استراتيجية الموارد البشرية.
وأوضح أن أحد أهم ادوار “برنت” في “أرامكو” كان تنظيم الدورات التنموية للمدراء ورؤساء الأقسام في الشركة. وهذا المنصب لا يستلمه إلا أجنبي (ابيض).
وكانت تلك الدورات تقام في البحرين، لغرض تسهيل دخول الأمريكان (المدربين)، مشيراً إلى أنّ “برنت” قام باستغلال هذا لمنصب بطريقة “خبيثة”.وفق حساب “منفعل”
وقال إنّ “برنت” أسس شركة وهمية مع احد أقربائه الذي لم يكن لديه أية خبرة في هذا المجال، واستخدم الشركة لترتيب دورات كاذبة، لا يمتلك أي مدرب فيها اي شهادات أو مؤهلات.
ولفت إلى أن عشيقته “داني كنغ” التي كانت تحظى بثقة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في “أرامكو” العمياء، هدى الغصن، ساعدته في ذلك.
وأكمل الحساب عن “الفضيحة” قائلاً:” حصل برنت على مبالغ هائلة، لا تقل عن ٢٠ مليون دولار أمريكي بهذه الطريقة”.
ورغم علم بدر قدران (الرئيس التنفيذي للسلامة والأمن الصناعي) ومحمد عثمان السبيعي (الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي) بهذا الأمر، إلا أنهم تستروا على هذه السرقة؛ والسبب أن السارق أمريكي.بحسب “منفعل”
ولا يمكن لــ”وطن” التأكد من دقّة المعلومات الواردة في التغريدات التي تُنشر على مواقع التواصل.