خالد أبو النجا يفجر موجة غضب واسعة: المثلية الجنسية طبيعة إنسانية “ليست عيب ولا حرام”
فجر الممثل المصري المعروف خالد أبو النجا، موجة غضب واسعة بين متابعيه بتغريدة عن المثلية الجنسية التي زعم أنها “طبيعة إنسانية” ليست انحراف فطري ولا حرام شرعا، حسب قوله.
ونشر “أبوالنجا” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) خبرا عن فعاليات للمثليين جنسيا في ألمانيا، وعلق بقوله:”التغيير لقبول الآخر المختلف عنك يحتاج للصدق، ربيع عالمي يبدأ بهؤلاء الشباب الذين قرروا ان يكونوا صادقين مع أنفسهم”
وتابع:”الحقيقة هي ان للحب أطياف كالنور والخوف من تلك الطبيعة جهل عظيم.”
واختتم الفنان المصري المعروف بمعارضته للنظام تغريدته، بتأكيده على أن المثلية طبيعة إنسانية وليست اختيار ولا مرض ولا انحراف ولا حرام، مضيفا “الحب هو الحب”.
تغريدة “أبوالنجا” عرضته لسيل من الهجوم من قبل متابعيه، الذين رأوا ذلك دعوة وترويج للشذوذ وانتكاس الفطرة، مستنكرين بشدة إفتائه بغير علم وزعمه أن هذه الأفعال التي تأباها الفطرة السليمة ليست حرام.
وأحرجه أحدهم بقوله:”و قصة قوم سيدنا لوط وين راحت يا فنان؟”
وكتب آخر:”لا هيك كثير الحريه مش انك تغير توازن الكون والفطرة الي ربنا خلقنا عليها”
ودون ثالث مهاجما أبوالنجا:”انت اللى كفاية عك ايه علاقة الحب بالشذوذ”
وشهدت العاصمة البريطانية لندن قبل يومين أكبر مسيرة للمثليين والمتحولين وثنائي الجنس وتسمى اختصارا “برايد” أي الفخر باللغة العربية.
وتتزامن مسيرات هذا العام مع الذكرى الخمسين لانطلاق أول مسيرة لهم وكانت في نيويورك في الولايات المتحدة.
ويطلق اسم “برايد” على مسيرات هذه الفئة حول العالم والعلم الذي يجمع ألوان قوس القزح هو رمزهم.