هل ألغت قطر والكويت اعتماد عددٍ من الجامعة الأردنية لطلبتها؟! .. وزير التعليم الأردني يُوضح الحقيقة

تداولت وسائل إعلامٍ أردنية، تقارير تتحدث عن قرار صدر من دولة قطر والكويت بتقليص عدد الجامعات الاردنية المعتمدة.

وفي تعليقه على الأمر، قال وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الأردني وليد المعاني إن القرار القطري لا مشكلة فيه اطلاقا، مؤكدا أن القضية مرتبطة بتوزيع الطلبة لعدم تجمعهم بمكان واحد، وأن الجانب القطري يريد أن يختلط طلبتهم بأكبر عدد من الطلبة الأردنيين.

وبين المعاني أن القرار القطري سابق للقرار الكويتي وابلغت فيه الجامعات الأردنية.

وعن القرار الكويتي قال المعاني إنه متكرر ويعاد النظر فيه كل عامين.

واضاف أن السفير الكويتي أشار إلى أن القضية هي قضية توزيع طلبة في أماكن مختلفة وليس بمكان واحد.

وأكد المعاني أن الجامعات الأردنية ما زال معترف بها وأن القرارات مرتبطة بتوزيع الطلبة.

وأوضح أن الجامعات ستقبل الطلبة القطريين الجدد، كإعادة توزيع للطلبة، حيث يوجد تخصصات راكدة ومشبعة بقطر في بعض التخصصات مثل: الحقوق والعلوم الإدارية، وإن رغب أي طالب قطري بدراسة أي تخصص في أي جامعة أخرى، فسيقدم طلباً للسلطات القطرية.