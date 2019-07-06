شخصية خليجية بارزة تقاسمه نفس ميوله.. هكذا أصبح جورج نادر المهووس بـ”اللواط” مستشاراً لـ” ابن زايد”

أعد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تحقيقا مطولا عن رجل الأعمال الأمريكي البارز جورج نادر صاحب النفوذ في البيت الأبيض، وسلط الضوء على مسيرة الرجل المهووس بـ”اللواط” والاعتداءات الجنسية على الأطفال والذي أصبح مستشارا لقادة وزعماء بارزين عللا رأسهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وجاء في التقرير الذي أعده دانيا عقاد وايان كوباين، أن ومنذ عهد ريغان ، كان جورج نادر يحاول أن يجعل نفسه لا غنى عنه للإدارات الأمريكية المتعاقبة من خلال تقديم خطوط اتصال خلفية مع شخصيات في الشرق الأوسط قد تبقى بعيدة المنال.

وفي السنوات الأخيرة ، كمستشار سياسي كبير لولي العهد ، كان نادر يساعد محمد بن زايد في تعامله مع كل من موسكو وواشنطن، وكان مفتاحًا لإنشاء تحالف جديد بين إدارة ترامب والمملكة العربية السعودية والعربية المتحدة الإمارات.

لكن “نادر” تم القبض عليه مرارًا وتكرارًا بحوزته مواد إباحية للأطفال، وقد قضى عقوبة بالسجن بتهمة إساءة معاملة الأولاد الصغار.

وفي يونيو مثل أمام المحكمة مرة أخرى بتهمة حيازة مواد إباحية تظهر أن الأولاد – بعضهم لا يتجاوز عمرهم سنتين أو ثلاثة – يتعرضون للإيذاء الجسدي والجنسي ، بما في ذلك الحيوانات.

قال شخص عرف نادر منذ أكثر من 25 عامًا لـ “ميدل ايست آي” إن اثنين من المرتبطين بنادر – أحدهما في واشنطن وواحد من الشخصيات السياسية البارزة في الخليج – يتقاسمان ما وصفه “نفس الميول”.

الآخرون الذين يعرفون نادر – والذين يتذكرونه كرجل محرج وحريص ولديه هوس بالمال وعلامة على الوجه – يسألون أنفسهم: هل تغاض من له علاقة به دوليا عن سلوكه الإجرامي بسبب فائدته غير المحتملة؟ أو هل يساعد شاذ جنسه بطريقة ما في شرح كيف أصبح مرتبطًا بوكالات الاستخبارات في العديد من البلدان؟

ولد نادر في عام 1959 ونشأ في البترون في شمال لبنان ، في عائلة مسيحية. انتقل إلى كليفلاند بولاية أوهايو عندما كان عمره 15 عامًا ، على ما يبدو قبل اندلاع الحرب الأهلية في لبنان ، وبدعم مالي من الصناعي جورج فريم.

بعد أن أمل منذ فترة طويلة في أن يصبح صحفيًا ، أطلق نادر مجلته الخاصة في عام 1980 من منزله في أوهايو – Middle East Insight. وقال نادر لصحيفة ديلي ستار في بيروت “العدد الأول بيع 200 نسخة ، معظمهم أعضاء في كنيستي”.

يتذكر خليل جهشان ، المدير التنفيذي للرابطة الوطنية للعرب الأمريكيين في واشنطن العاصمة ، نادر الذي حضر إلى مكتبه لطلب المساعدة في تحرير مقالاته. كان نادر يؤمن مقابلات مع أمثال رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وفاروق الشرع، وزير خارجية سوريا آنذاك. لكن ، كما يقول جهشان ، “كانت مهاراته اللغوية ومهاراته التحريرية محدودة للغاية”.

‘مال. المال المال المال. إنه لا يعطي شيئا عن أي شيء آخر، هكذا وصفه موظف سابق له.

على الرغم من ذلك، فإن قدرة نادر على ربط السياسيين الأمريكيين بالقادة والصحفيين العرب هي التي وفرت له شهرة حقيقية في العاصمة، على حد قول الزميل.

وفي وقت تمتع فيه الكثيرون في واشنطن بعلاقات وثيقة مع إسرائيل ، لكن القليل منهم كانوا على دراية بالعالم العربي ، شغل نادر الفراغ. يتذكر زميل سابق، الذي أكد أن “جورج أتاح نفسه”.

وخلال نفس رحلة عام 1993 ، أراد رابين التحدث إلى الصحفيين العرب وسألهم عن من يمكنه جمعها. قال: “قلت ، جورج نادر يستطيع”.

في عام 1990 ، تم القبض على نادر وهو يحاول استيراد أشرطة الفيديو الإباحية للأطفال إلى الولايات المتحدة عبر مطار واشنطن دالاس الدولي. وتم العثور على أشرطة الفيديو مخبأة داخل علب الحلو.

أقر بأنه مذنب وتلقى حكما مخففا بعد أن أدلى عدد من الأشخاص بشهادته أنه كان يعمل في ذلك الوقت لتأمين إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في لبنان.

ثم في عام 2003 ، جاءت إدانة نادر الأكثر جدية ، عندما تلقى حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة في جمهورية التشيك بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال. وأكد متحدث باسم محكمة براغ البلدية الإدانة لوكالة أسوشيتيد برس للأنباء.

استقر نادر بعد ذلك في أبو ظبي ، حيث أصبح مستشارًا سياسيًا كبيرًا لمحمد بن زايد.

في أواخر عام 2015 ، كان له دور فعال في تنظيم قمة سرية للزعماء العرب على متن يخت في البحر الأحمر ، حيث اقترح عليهم إنشاء مجموعة إقليمية من ستة بلدان لتحل محل كل من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.

كانت خطة نادر هي أن الإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين وليبيا ستواجه تأثير تركيا وإيران.

في أوائل عام 2018 ، وخلال أسابيع من مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأحدث مخبأ له لمواد إباحية للأطفال ، بدأ نادر في التعاون مع روبرت مولر ، المستشار الخاص الأمريكي الذي كان يحقق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وفي يناير 2018 ، أثناء وصوله إلى مطار واشنطن دالاس الدولي ، يزعم أنه كان بحوزته جهاز iPhone 7 تم تخزين فيه عشرات مقاطع الفيديو من الأولاد – بعضهم لا يتجاوز عمره سنتين أو ثلاث سنوات – يتعرضون للإيذاء الجنسي.

على الرغم من أن نادر قد مُنح الحصانة عندما وافق على التعاون مع مولر ، يبدو أن هذه الصفقة امتدت فقط لشهادته على صلاته بالروس – أو تم سحبها.

ووفقًا لبيان أقسمه أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قام بمراجعة الأفلام ، فإن بعض الإساءات كانت تنطوي على حيوانات وبعضها الآخر يمكن أن يؤدي إلى إصابة الأطفال.

في اليوم التالي لإلقاء القبض عليه ، مثل نادر أمام محكمة بروكلين الفيدرالية ، بدا ببذلة كاكي. وقد تم رفض الإفراج عنه بكفالة بعد أن سمع القاضي أنه يمتلك أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين دولار ، وهو مبلغ اعتبره الكثيرون ممن يعرفونه أنه واسع بشكل مثير للضحك.

بالإضافة إلى مقاطع الفيديو ، قال ممثلو الادعاء إن المحققين وجدوا تبادلات نصية بين نادر و محمد بن زايد ، ومع محمد بن سلمان ، ولي العهد السعودي.

واستمعت المحكمة أيضًا إلى أن الجريمة التشيكية تتضمن قيام نادر بنقل صبي يبلغ من العمر 14 عامًا من ذلك البلد، وأنه ثم تهديد الطفل وأمه بأذى بدني إذا أبلغوا عن الجريمة.

وإذا أدين ، يواجه نادر ما بين 15 و 40 عامًا في السجن. في نهاية يونيو ، وافقت المحكمة على أنه بالإضافة إلى محاميه التسعة ، يمكن نادر الوصول إلى ثلاثة مساعدين وطبيب نفسي متخصص في الجرائم الجنسية.