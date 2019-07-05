محمد بن نايف يبكي والدته
محمد بن نايف يبكي والدته
فيديو

فيديو| مشهد “مؤثر” للأمير محمد بن نايف يبكي في المقبرة خلال دفن والدته الأميرة الجوهرة

كتب وطن
0

أظهر مقطع فيديو متداول، تأثر وبكاء الأمير ، خلال دفن والدته بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، في مقبرة العدل بمكة.

وكان الأمير محمد بن نايف أدّى صلاة الجنازة على والدته في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وظهر الأمير محمد بن نايف، في صور نشرتها وسائل إعلام سعودية متأثراً للغاية على رحيل والدته.

وقالت مواقع سعودية إن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل شارك في صلاة الجنازة، بينما تغيّب عنها ولي العهد الحالي محمد بن سلمان.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأميرة الجوهرة وهي أرملة الأمير نايف بن عبد العزيز، ووالدة كل من ولي العهد السابق محمد بن نايف، والأمير سعود بن نايف، أمير منطقة الشرقية ووالد وزير الداخلية الحالي.

وتجاهل الإعلان الرسمي السعودي ذكر اسم ولي العهد السابق محمد بن نايف، واكتفى بنشر اسم ابنها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” محمد بن سلمان تغيّب عن الجنازة .. هكذا ودّع الأمير محمد بن نايف…

الهدهد

“شاهد” وفاة والدة الأمير محمد بن نايف .. الديوان الملكي تعمّد تجاهله وصور…

الهدهد

الحرمي يكشف عن “عقدة النقص” لدى ابن زايد وسعيه للانتقام من آل سعود: لم…

تقارير

الأمير بندر فقد عقله جراء التعذيب.. ابن سلمان فشل في استعادة “يد” ابن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.