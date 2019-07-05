فيديو| مشهد “مؤثر” للأمير محمد بن نايف يبكي في المقبرة خلال دفن والدته الأميرة الجوهرة

أظهر مقطع فيديو متداول، تأثر وبكاء الأمير محمد بن نايف، خلال دفن والدته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، في مقبرة العدل بمكة.

طاحت دموع الوطن يوم طاحت دمعتك

الأمير #محمد_بن_نايف بعد تشييع والدته pic.twitter.com/AR81SqoN4W — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 5, 2019

سيدي الأمير #محمد_بن_نايف امام قبر والدته #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد رحمها الله pic.twitter.com/zsij7Q1JnT — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 5, 2019

وكان الأمير محمد بن نايف أدّى صلاة الجنازة على والدته في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وظهر الأمير محمد بن نايف، في صور نشرتها وسائل إعلام سعودية متأثراً للغاية على رحيل والدته.

وقالت مواقع سعودية إن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل شارك في صلاة الجنازة، بينما تغيّب عنها ولي العهد الحالي محمد بن سلمان.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأميرة الجوهرة وهي أرملة الأمير نايف بن عبد العزيز، ووالدة كل من ولي العهد السابق محمد بن نايف، والأمير سعود بن نايف، أمير منطقة الشرقية ووالد وزير الداخلية الحالي.

وتجاهل الإعلان الرسمي السعودي ذكر اسم ولي العهد السابق محمد بن نايف، واكتفى بنشر اسم ابنها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.

