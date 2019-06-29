“شاهد” صورة شاب لبناني مع فتاة كازاخستانية تتسبب باعتداء وحشي ودموي على عمال عرب

تعرّض مهندسون عرب يعملون في مشروع بكازاخستان لاعتداء وحشي من قِبَل مواطنين محليين؛ بسبب صورة نشرها شاب لبناني مع فتاة كازاخستانية، اعتبروها مسيئة .

لبنانيون يتعرضون للضرب بواحدة من شركات مدينة #تنغيز في #كازاخستان بسبب نشر صورة على فايسبوك.

هذا الفيديو برسم وزارة الخارجية اللبنانية والوزير… ثمة فيديوهات اخرى تظهر اعمالا وحشية بحق أفراد يصعب التأكد ان كانوا لبنانيين!@Gebran_Bassil pic.twitter.com/uWs7Ppdvhm — Emad chidiac عماد الشدياق (@emadchidiac) June 29, 2019

وتُظهر مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لحظات تعرّض المهندسين والعمال العرب للضرب والإعتداء بطريقةٍ وحشية، ادّت لإصابة البعض منهم بجروح، فيما شوهد آخرون ينزفون دماً من شدّة الضرب.

اعتداءات وحشية على مهندسين وعمالة عرب في #كازاخستان مطالبين بطردهم pic.twitter.com/bQkUpfsi6r — غانم العابد (@GH3ABID) June 29, 2019

بدأت القصة بنشر الشاب اللبناني إيلي داوود صورة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وخلفه فتاة كازاخستانية، بينما يمسك في يده جهاز لاسلكي وامتد لاقط الإرسال ليغطي فم الفتاة، وأثارت الصورة حفيظة المواطنين هناك واعتبروها مسيئة بحقها، لينتشر عمال كازاخستانيون على إحدى مناطق العمال العرب وتهجموا عليهم بالضرب المبرح.

وأكدت صحيفة “الجديد” اللبنانية أن الشركة حاولت إخراج العمال العرب من المجمّع، وبعد محاولات عديدة نجحت في إخراجهم في حافلات، ونقلتهم إلى مدينة أخرى تبعد 5 ساعات، وهي مدينة اتراو.

فيديو اخر للاعتداءات الوحشية على المهندسين والعمالة العرب في #كازاخستان. pic.twitter.com/HZgXTEVcky — غانم العابد (@GH3ABID) June 29, 2019

لكنها أكدت أن الحافلات أيضاً تعرضت للرشق بالحجارة، رغم التعزيزات العسكرية التي استعدت لتأمين خروجهم.

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة، متابعة مركز عمليات الوزارة الأحداق بشكل مستمر من خلال السفارة الأردنية في العاصمة نور سلطان.

وقال إن الاعتداء تم على مجموعة من المهندسين بينهم أردنيون يعملون لدى شركة المقاولون المتحدون (CCC) في مدينة تينجيز بجمهورية كازاخستان (تبعد 2200 كيلومتر عن العاصمة).

وأعلن عن وقوع إصابات بين المواطنين الأردنيين، إلا أنه أكد أنها إصابات طفيفة، وجرى توفير العناية اللازمة لهم.

وأوضح القضاة بأن السفير الأردني في كازاخستان طلب بصورة رسمية من السلطات المختصة في كازاخستان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الأمنية الفورية للأردنيين هناك، مؤكداً أن الأمور أصبحت تحت سيطرة الأمن.

من ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، سلامة المهندسين والعمال الفلسطينيين العاملين في مواقع البترول التابعة لشركة الـ “سي سي سي” الفلسطينية اللبنانية في جمهورية كازاخستان، وتم نقلهم لقاعدة عسكرية كازاخية قريبة حماية لهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، إن سفير فلسطين منتصر أبو زيد وبتعليمات مباشرة من الوزير رياض المالكي، تدخل لتوفير الحماية للمهندسين والعمال الفلسطينيين والعرب وغيرهم من الجنسيات العاملين في ذلك الموقع.

وأصاف البيان، “استطاع السفير أبو زيد من خلال تحركاته المباشرة وعلاقاته المميزة من استجلاب قوات التدخل السريع في الجيش لتوفير الحماية للعمال المعتدى عليهم، وتمكن من نقلهم أولا لمكان مؤقت، ومن ثم نقلهم لقاعدة عسكرية لحين استكمال الإجراءات اللازمة لفض الاعتداء، لضمان عدم تكراره، بما فيه نقلهم لأماكن إقامة منفصلة عن أماكن إقامة العمال الكازاخستانيين”.

وأوضح البيان أن السفارة تنتظر نتائج تحقيق السلطات الكازاخية لمحاسبة المسؤولين على فعلتهم، وسيطالب السفير أبو زيد بتوفير الأمن والأمان في أماكن العمل وبضمانة الحكومة الكازاخية.

وسيقوم السفير بزيارة الجرحى والاطمئنان عليهم وزيارة أماكن العمل والعلامات للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وبينت أنه سيعقد اجتماع طارئ صباح يوم بعد غد الاثنين في مقر الخارجية الكازاخية بحضور سفراء فلسطين والأردن ولبنان، وربما أيضا نائب عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير دولة الكويت، لدراسة التدابير المطلوبة لضمان سلامة مواطنيهم والتأكد من محاسبة المعتدين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث .

ونشر لاحقاً مقطع فيديو للشاب اللبناني ملتقط الصورة وهو يعتذر في رسالة وجهها للكازاخيين.