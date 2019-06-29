بينهم رتب عسكرية كبيرة.. حساب شهير يكشف بالأسماء والصور تفاصيل خلية التجسس الإماراتية في البحرين

كشف حساب شهير مختص بأخبار البحرين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن شخصيات بحرينية زعم أنها تتجسس على القيادة البحرينية لصالح الإمارات وتستغل موقعها الحساس ومناصبها بالدولة.

ونشر حساب “نائب تائب” الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، قائمة بصور وأسماء هؤلاء الأشخاص الذين اتضح أن بينهم رتب عسكرية.

(١)

عملاء #أبوظبي

بوناصر ؛ عبدالله بن عبدالعزيز العجمي من أنكر فضل القيادة السياسية عليه وعلى عائلته وخان الوطن وتحول عميل لأبوظبي من أجل عطايا محمد بن زايد



هذا جزاء الإحسان لمن لا يستحقه pic.twitter.com/jd9887W6Pm — نائب تائب (@Emp_Bahrain) June 28, 2019

(٢)

عملاء #أبوظبي

عبدالله الانصاري



لم تبخل عليه القيادة ومملكة البحرين فكان الجزاء ان يكون عميلا وجاسوسا بل #الامارات



مختص في مراقبة مكتب سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان و كتابة التقارير إلى #ابوظبي pic.twitter.com/yYYN0Z4ZTh — نائب تائب (@Emp_Bahrain) June 28, 2019

(٣)

عملاء #أبوظبي

خالد عبدالعزيز العجمي هو شقيق العميل عبدالله العجمي وهما أبناء عضة مجلس الشورى عبدالعزيز بن ناصر العجمان.



هذه العائلة طعنة في ظهر البحرين والقيادة السياسية . pic.twitter.com/nS4ht03iiS — نائب تائب (@Emp_Bahrain) June 28, 2019

كما كشف الحساب أن بعض هؤلاء الضباط من خريجي كلية أبوظبي العسكرية وتم تجنيدة أثناء دراستهم في الإمارات للتجسس على البحرين.

(٦)

عملاء #أبوظبي

عبدالله المعاودة؛ بحريني الجنسية وخريج كلية ابوظبي العسكرية تم تجنيدة أثناء درلسته في #الامارات للتجسس على #البحرين pic.twitter.com/oqnKeRhbgA — نائب تائب (@Emp_Bahrain) June 29, 2019

(٥)

عملاء #أبوظبي

سالم العتيبي تجسس على مجالس العائلة المالكة لصالح #ابوظبي



ادخلناه مجالسنا و اطلع على اسرارنا و اسرار الدولة ليجازي ثقتنا به بالخيانة pic.twitter.com/Ez87pdnHwT — نائب تائب (@Emp_Bahrain) June 28, 2019

(٤)

عملاء #أبوظبي

نواف العتيبي انسان رخيص باع #البحرين وخان القيادة السياسية الرشيدة من أجل دراهم محمد بن زايد pic.twitter.com/Ux8cqu56uZ — نائب تائب (@Emp_Bahrain) June 28, 2019

ومن ضمن من ذكرهم حساب “نائب تائب” هو فهد الفاضل الذي وصفه بأنه كان من أوائل من جندتهم أبوظبي للتجسس على مجالس الشيوخ والعائلة المالكة في البحرين، وأحمد خليفة الغتم الذي تم تجنيده للتجسس على البحرين عندما كان مشارك في عاصفة الحزم أثناء إعادة الشرعية في اليمن من قبل عناصر القوات الإماراتية.

(٧)

عملاء #أبوظبي



فهد الفاضل؛ من أوائل من جندتهم أبوظبي للتجسس على مجالس الشيوخ والعائلة المالكة في #البحرين pic.twitter.com/jnYCKDWqA8 — نائب تائب (@Emp_Bahrain) June 29, 2019

(٨)

عملاء #أبوظبي

احمد خليفة الغتم؛ تم تجنيده للتجسس على البحرين عندما كان مشارك في عاصفة الحزم أثناء اعادة الشرعية في #اليمن من قبل عناصر القوات الإماراتية pic.twitter.com/Zwh3gsFKJV — نائب تائب (@Emp_Bahrain) June 29, 2019

وتوعد الحساب البحريني الشهير بتسريباته في نهايى تغريداته بالكشف عن المزيد من عملاء أبوظبي في البحرين وغالبيتهم ضباط وأفراد في الحرس الملكي.

الكشف عن المزيد من عملاء #أبوظبي في #البحرين وغالبيتهم ضباط و أفراد في الحرس الملكي.



ترقبوا الليلة

– التفاصيل

– صور و أسماء الجواسيس#افراد_الحرس_الملكي_البحريني_جواسيس_ابوظبي pic.twitter.com/L2m1QgAy81 — نائب تائب (@Emp_Bahrain) June 29, 2019

وكان ذات الحساب كشف في مايو الماضي أن هناك حالة من التوتر غير المسبوق بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بعد اكتشاف السلطات البحرينية خلية تجسس إماراتية في البلاد.

وأشار حساب “نائب تائب” حينها، إلى أن زيارة ابن زايد الأخيرة للبحرين ولقائه الملك حمد كانت بخصوص هذا الشأن لاحتواء الموقف بأوامر من الملك سلمان الذي أبدى استياءه من محمد بن زايد وطالب بحل القضية بعيدا عن الإعلام.

ولفت الحساب إلى أن هناك شكوكا أيضا من احتمالية تورط بعض أفراد الجيش والحرس الوطني في مشروع “الغراب التجسسي” لصالح أبوظبي، وهو ما دفع الملك حمد بن عيسى لقعد اجتماع عاجل مع كبار ضباطه بالأجهزة الأمنية.

وذكر حساب “نائب تائب” أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، نوه في اتصال هاتفي مع الملك حمد بن عيسى، إلى أن المرحلة الراهنة لا تحتمل أي توتر في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وطلب من الملك مناقشة فضيحة التجسس الاماراتي مع أبوظبي بعيداً عن الإعلام ودون تصعيد.

وكان تحقيق موسّع لوكالة “رويترز” (30 يناير 2019) كشف عن تورّط الإمارات بتجنيد عملاء سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكي والمخابرات الأمريكية؛ لأغراض التجسّس على “أعدائها”، وقرصنة هواتفهم وحواسيبهم.

وبحسب الوكالة فإن المشروع الإماراتي السري أُطلق عليه اسم “رافين”، أو “الغراب الأسود”، وهو فريق سري يضم أكثر من 12 عميلاً من المخابرات الأمريكية من أجل العمل على مراقبة الحكومات الأخرى، والمسلّحين، ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.