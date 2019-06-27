“شاهد” وزير التسامح الإماراتي “متسامح جدا” مع البوذيين والهندوس.. بينما يعامل أفراد شعبه بهذا الشكل!

أثار مقطع فيديو متداول لوزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، موجة غضب واسعة بين الإماراتيين حيث ظهر يعامل مواطنيه بأسلوب غير لائق أثناء استقبالهم بأحد المناسبات على ما يبدو، الأمر الذي اعتبره ناشطون إهانة للمواطن الإماراتي من وزير يطلق عليه اسم “وزير التسامح”.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الوزير الإماراتي وهو يقف في صف المستقبلين للضيوف بأحد المناسبات، وظهر يتعامل مع الضيوف باستعلاء وتكبر وأسلوب متعجرف.

وما لفت انتباه النشطاء هو تعامله بطريقة مغايرة وباستعلاء مع شخص أسود حيث دفعه من يديه إلى الأمام دون سلام ليستقبل من بعده.

امحق وزير تسامح كذا يتصرف ويهين شعبه👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/IMvEQwB0GY — ام سعود الهاجري (@UmS3oud1) June 26, 2019

وأثارت تصرفات وزير التسامح الذي ظهر سابقا يفتتح معابد للبوذيين والهندوس في أبوظبي ويحتفي بهم أيما احتفاء، غضبا واسعا بين الإماراتيين وعلق أحد النشطاء بقوله:”هذا يسمونه النفاق الدبلوماسي”

هذا يسمونه النفاق الدبلوماسي . — ِ (@Umar_qtr) June 26, 2019

وسخر آخر من الوزير الإماراتي الذي ظهر يمارس اليوجا قبل أيام:”بل هذي كلش ما نفع معاه التأمل اللي سواه في الحديقة من كم يوم مع كم بوذي!”

بل! هذي كلش ما نفع معاه التأمل اللي سواه في الحديقة من كم يوم مع كم بوذي! — العويناتي وبوجيري (@IamJustMB) June 26, 2019

وكتب ثالث:”لاحظتو انه اهان الرجل الأسمر؟ يبدو انه عنصري”

لاحظتو انه اهان الرجل الأسمر؟ يبدو انه عنصري — unknown_self (@osaka1149) June 27, 2019

وقبل أيام تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً، أثارت سخريةً واسعةً من ما يسمى بـِ”وزير التسامح” الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال جلسة “يوغا”.

جاء ذلك، خلال مشاركته في اليوم العالمي لليوغا بحضور المئات من الجالية الهندية بأبوظبي.

وقال “بن مبارك”: “عبارة (العالم هو عائلة واحدة) من الكتاب المقدس الهندي، رسالة رائعة يجب على العالم اتباعها”.

وسخر الكاتب السعودي تركي الشلهوب من “وزير التسامح”، قائلاً: “ربما سيخرج علينا مسؤول إماراتي غداً ويقول: (“رياضة اليوغا” أصلها إماراتي)!.