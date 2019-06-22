مغرد إماراتي يكشف تفاصيل مخطط خبيث ضد سلطنة عُمان وقطر هدفت إليه الإمارات من تحريض ترامب على ضرب إيران

زعم حساب شهير بموقع التواصل تويتر ـ يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ أن ولي عهد أبوظبي كان يهدف إلى تنفيذ عدة أهداف بضربة واحدة بتحريضه أمريكا على ضرب إيران وجرها لحرب معها، وأحد هذه الأهداف متعلق بسلطنة عُمان.

حساب “بدون ظل” الشهير الذي يحظى بمتابعة أكثر من 220 ألف شخص على تويتر، قال في تغريدته التي رصدتها (وطن) إن الشيخ محمد بن زايد أراد أن ينفذ عدة أهداف بضربة واحدة.

الشيخ محمد بن زايد ، اراد ان ينفذ عدة اهداف

بضربة واحدة ، دخول ايران في حرب مع امريكا ، سيخلق مشكلة اجواء جوية لدولة قطر

تشجيع السعودية مرة اخرى لغزو قطر سيجعل

فرصتنا اكبر للتفرغ لليمن وخيراته ، ومضايقة

سلطنة عمان عن طريق المهرة ، وتهديد مصالح

تركيا في الصومال. — بدون ظل (@without__shadow) June 22, 2019

وتابع موضحا أن دخول إيران في حرب مع أمريكا، وهو ما يحرض عليه ابن زايد سيخلق مشكلة أجواء جوية لدولة قطر، فضلا عن تشجيع السعودية مرة أخرى لغزو قطر والذي سيجعل فرصة الإمارات أكبر للتفرغ لليمن وخيراته، حسب وصفه.

كما لفت “بدون ظل” أيضا إلى أن ولي عهد أبوظبي يهدف من وراء ذلك أيضا إلى مضايقة سلطنة عمان عن طريق المهرة، وتهديد مصالح تركيا في الصومال.

وظهر جليا الغضب الإماراتي الواسع من تراجع الرئيس الأمريكي في اللحظة الأخيرة، عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، في تغريدات المقربين من ولي عهد أبوظبي أمثال مستشاره الدكتور عبدالخالق عبدالله، وضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي.

واستدعت وزارة الخارجية في إيران اليوم، السبت، القائم بالأعمال الإماراتي في طهران احتجاجًا على انطلاق الطائرة الأمريكية المُسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني من قاعدة عسكرية أمريكية في الإمارات.

وأفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية بأن: “وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الإماراتي إثر العمل العدواني لطائرة التجسس الاميركية المسيرة التي اخترقت المجال الجوي الايراني انطلاقا من قاعدة عسكرية أميركية في الإمارات”.

وأوضحت الوكالة أنه “تم ابلاغ القائم بالأعمال الإيراني باحتجاج طهران الشديد على هذا الأمر”.

وأمس، أعلن ترامب أنه أوقف ضربة أمريكية على إيران قبل 10 دقائق من بدئها، لأنه “وجد أنها ستقتل 150 شخصًا، وهو رد غير مناسب على إسقاط طائرة مُسيرة”.