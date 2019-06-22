بملابس “الكابوي”.. محمد بن راشد يرقص في لندن ويثير سخرية واسعة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة سخرية واسعة، من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد ظهوره يحتفل بفوز جواده “بلو بوينت” بسباق جوبيلي ستيكس للسرعة في رويال أسكوت بلندن.

وظهر “ابن راشد” في مقاطع الفيديو المتداولة مرتديا أزيائه الغريبة كالعادة، حيث ظهر بطاقية “الكاوبوي” كما شبهه النشطاء وقام بحركات غريبة عقب إعلان فوز جواده جعلته محل سخرية واسعة.

#بالفيديو📹: فرحة محمد بن راشد آل مكتوم بفوز البطل بلو بوينت بالشعار الأزرق الملكي في مهرجان #رويال_أسكوت للخيول🐎 pic.twitter.com/kP8ET9ftxp — 24.ae | رياضة (@20foursport) June 22, 2019

وسخر الإعلامي الفلسطيني نظام مهداوي رئيس تحرير صحيفة (وطن)، من صبيانية حاكم دبي بقوله:”الكابوي الإماراتي وصل ربوع لندن يرقص فرحاً بالفوز المظفر لجحشاته”

وكتب أحد النشطاء مهاجما ابن راشد:” رعاة الشاة يتطاولون بالقبعات اليهودية”

رعاة الشاة يتطاولون بالقبعات اليهودية ..! — قصيمي في ميامي (@qa7imi) June 22, 2019

يشار إلى حصان محمد بن راشد “بلو بوينت” تمكن من الفوز بشوط جوبيلي ستيكس للسرعة في رويال أسكوت بالمملكة المتحدة، لمسافة 1200 متر للفئة الأولى للخيول عمر 4 سنوات، والذي يدخل ضمن سلسلة البطولات الإنجليزية ويتنافس خلالها 18 خيلاً.

يعلها فرحة دايمه يا بو راشد ♥️#محمد_بن_راشد pic.twitter.com/ulpUuT6kZu — علومنا بالعامية (@oloumnauae) June 22, 2019

واستنكر العديد من النشطاء تفرغ حاكم دبي لمثل هذه التفاهات دائما، بينما الإمارات تغرق اقتصاديا فضلا مشاركتها في عدة مخططات لهدم المنطقة وهو ما ظهر جليا في حربها باليمن ودعم السيسي في مصر وحفتر في ليبيا فضلا عن دعم صعود ابن سلمان لسدة الحكم في المملكة والتطبيع مع إسرائيل.

فيما سخر آخرون من ملابسه وأعادوا نشر صور تظهر أزيائه المثيرة للجدل والسخرية التي طالما يحرص على ارتدائها.

ويتعمد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم الذي يوزع وقته بين شواء السمك وإنقاذ السياح العالقين بصحراء دبي لاستعراض بطولاته ولا وقت عنده لشؤون إماراته ومواطنيه، إرتداء هذه الأزياء الغريبة والغير متناسقة دائما.

وسبق أن ظهر “ابن راشد” في شوارع مدينة “دوسلدروف” الألمانية بأغسطس/آب 2018، وهو يرتدي لباس غريب فسفوري اللون جعله محل سخرية النشطاء الذين وصفوه بـ”الضفدع الإماراتي”.

كما ظهر “ابن راشد” أيضا في مقطع فيديو سابق خلال إحضاره لابنته من المدرسة وهو يؤدي حركة أشبه لرقصات المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون بلا خجل أو احترام لسنه ومقامه كمسؤول وحاكم.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” في أبريل/نيسان 2018، فقد فاجأ “ابن راشد” الجميع بظهوره بشكل غريب وهو يرتدي حزاما على وسطه وضعه فوق الـ”تي شيرت” أظهره بمظهر المهرج.

ولم يكتف “ابن راشد” بمظهره، حيث فاجأ الجميع فور وصول ابنته والسلام عليها بالالتفاف بطريقة غريبة أقرب لأداء رقصات مايكل جاكسون.