إيران تعلن إسقاط طائرة أمريكية اخترقت مجالها الجوي والحرس الثوري يكشف عن الصاروخ الذي أطلقه

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إسقاط “طائرة تجسس أمريكية مسيرة”، لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال الحرس الثوري إن الطائرة المسيرة، وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأمريكية نوثروب غرونمان) “تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري” في محافظة هرزمكان جنوب إيران، وفق التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية (ارنا).

بينما أكد مسؤول أمريكي إسقاط طائرة أمريكية من دون طيار في المياه الدولية فوق خليج هرمز.

ونقل الصحافي العسكري لوكاس توملينسون، من شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، في حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، عن المسؤول القول إنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ سطح جو إيراني فوق مضيق هرمز في المياه دولي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان جنوب شرقي البلاد، بعدما اخترقت المجال الجوي للبلاد.

كان الجيش الأمريكي قد أكد منذ أيام محاولة من جانب إيران لإسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي كما أكد إسقاط واحدة في السادس من يونيو/حزيران من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.