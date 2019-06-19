الخناق يضيق على ابن سلمان بعد أول اتهام أممي مباشر له بقتل خاشقجي.. هذا ما تعهدت به تركيا بشأن توصيات “كالامارد”

في أول تعليق من تركيا على نتائج التقرير الأممي النهائي بشأن ملف خاشقجي، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن دعم بلاده للتوصيات الأممية بخصوص الكشف عن ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها “أوغلو” على حسابه في تويتر ورصدتها (وطن)، الأربعاء، تعليقًا على تقرير أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، بخصوص مقتل خاشقجي.

BM Raportörü Callamard’ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.



Strongly endorse #UN Rapporteur @AgnesCallamard’s recommendations for elucidating Khashoggi’s murder&holding those responsible accountable — Mevlüt Çavuşoğlu⚡️ (@MevlutCavusoglu) June 19, 2019

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدته: ” ندعم بقوة توصيات المقررة الأممية كالامارد بشأن كشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها”.

ونشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخميس تقريرًا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.

وأعلنت كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي.

وأوضحت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي الأربعاء، أن “على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية”.

وأضافت أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية”.

ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفيًا “ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير”.

كما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.