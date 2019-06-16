“بنطلون” السيسي يخطف الأضواء من محمد صلاح ويثير سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

لم ينشغل المصريين كالعادة بالظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، مع عبدالفتاح السيسي رئيس النظام المصري أثناء تفقد السيسي للاعبي المنتخب ومعسكرهم استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، بل إن أمرا غريبا باللقاء هو من برز على مواقع التواصل وخطف الأنظار من “مو صلاح” لأول مرة.

ملابس السيسي الرياضية التي ظهر بها هي من خطفت الأضواء من النجم المصري الشهير، وتحولت مواقع التواصل في مصر إلى السخرية والتندر بشكل واسع على “بنطلون” السيسي تحديدا.

رفعة بنطلون السيسي pic.twitter.com/7Mhus1M3iG — Salah Hendawy (@salahhendawy) June 15, 2019

وزار السيسي معسكر المنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرضه، في الفترة من 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، وأعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة التي فازت بها مصر من قبل سبع مرات.

وكتب أحد النشطاء ساخرا:”اكمنه عبيط يعني تكوله بنطلون الترنج بكسرة وتدخلوله التيشرت جواه”

اكمنه عبيط يعني تكوله بنطلون الترنج بكسرة وتدخلوله التيشرت جواه #السيسي pic.twitter.com/M96dL6AK8h — K A R E E M (@kimoahmd20) June 15, 2019

ودون آخر:”ربنا يجعلك دايما مسخه واضوحكه العالم السيسي حب يكون واد راياضي فتك فلبس بنطلون ترينج مكوي وبسن وتشيرت داخل جوه البنطلون وايه مرفوع للمعده وكمان حب يكون واد بتاع براندات فلبس مركتين ع بعض يعني راح الملعب وهو بطيخ خالص لكن ارجع واقول رئيس محدث للنعمه وتربيه حا ره اليهود “

ربنا يجعلك دايما مسخه واضوحكه العالم السيسي حب يكون واد راياضي فتك فلبس بنطلون ترينج مكوي وبسن وتشيرت داخل جوه البنطلون وايه مرفوع للمعده وكمان حب يكون واد بتاع براندات فلبس مركتين ع بعض يعني راح الملعب وهو بطيخ خالص لكن ارجع واقول رئيس محدث للنعمه وتربيه حا ره اليهود pic.twitter.com/0suKVIkqTe — فارس الصحراء (@9oDeuEmDYcbuhQQ) June 15, 2019

وقال ثالث:”ي رب ارزقنا ربع ثقة #السيسي و تصالحه مع نفسه و هو لابس كدا”

لابس تيشرت لاكوست ع بنطلون نايك و عديناها انما مدخل التيشرت جوا البنطلون ف 2019 ؟

دا لو حد جاب تيشرت مضروب هيحترم البرند اكتر من كدا و الله،

ي رب ارزقنا ربع ثقة #السيسي و تصالحه مع نفسه و هو لابس كدا 😂 pic.twitter.com/s0MzmTSmCK — Mando ٧٤ (@MandoJFT74) June 15, 2019

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل.

يشار إلى أن محمد صلاح نجح في الحصول على جائزة “الحذاء الذهبي” التي تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” للموسم الثاني على التوالي.

وبات محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، محرزاً أول ألقابه مع نادي ليفربول الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالي.