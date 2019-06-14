راقصات عاريات وخمور بـِ50 ألف يورو.. ليلة حمراء حتّى الصّباح لأفراد من العائلة الحاكمة الإماراتية بملهىً ليلي في كرواتيا!

أمضى أفراد من العائلة الحاكمة الإماراتية، ليلةً صاخبةً، بدأت مع منتصف الليل وانتهت الساعة السادسة صباحاً، استهلكوا خلالها أفضل زجاجات الخمور المتوفرة، ورقصوا فيها مع راقصات تعري على أنغام الموسيقى، وفقاً لتقرير إخباري.

وبحسب ما أوردته صحيفة “دوبروفنيك تايمز” الكرواتية، فإنّ الحفل الصاخب أقيم بملهى “Revelin” الواقع في المركز التاريخي لمدينة دوبروفنيك الساحلية.

وأشارت إلى أنّ “الضيوف” على متن يخت “ياس”، المملوك للشيخ حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات، استهلكوا أفضل زجاجات الخمور المتوفرة في الملهى الليلي الشهير بقيمة 368،120 كوناس.

وقالت الصحيفة إن فاتورة الخمور الفرنسية العتيقة والشمبانيا في الحفلة وصلت قيمتها إلى 50 ألف يورو، مشيرةً إلى أنّ تلك الزجاجات من أفضل أنواع الخمر كانت كافية لملء بركة السباحة.

وأوضح تقرير “دوبروفنيك تايمز” أن ضيوف اليخت الإماراتي استهلكوا ويسكي من نوع “دوم بيرينيون” و”تشيفاس ريغال”، بالإضافة إلى زجاجات الشمبانيا الفرنسية “رويدر كريستال” و”أرمان دى بريغاناك روز”.

وأضاف أنه ربما كان من أبرز ما في الأمسية “زجاجة من 6 أرطال من أرمان دى بريجاناك روز، والتي كلفت 120 ألف كونا”.

ويمكن لليخت الملوكي “ياس” استيعاب 60 ضيفا ويضم طاقما من 56 موظفا. وتبلغ قيمة اليخت “ياس” نحو 180 مليون دولار.