حساب يمني يُدار من السعودية يسيء لسلطنة عمان .. وصحفي عُماني يكشف اسم الشخص “المُستأجَر” الذي يقف خلفه

كعادته في التطاول على سلطنة عمان، والإساءة لها، عادَ حساب “اليمن الآن” بموقع “تويتر” للتهجّم على السلطنة مجدداً في اعقاب تفجير ناقلتي النفط بخليج عمان.

وزعم الحساب أن سلطنة عمان “تدعيّ انها على الحياد كذباً وهي تستضيف قيادات الحوثيين وتعالج جرحاهم، وناطق الحوثيين صرح بتهديداته من داخل مسقط”.بينما موقف إيران واضح بدعم الحوثي.

معظم الدول ادانت العمل الارهابي #الحوثي باستهداف #مطار_ابها عدا رأس الارهاب #ايران و #سلطنة_عمان..

موقف #ايران واضح بدعمها للحوثي، لكن عُمان التي تدعيّ انها على الحياد كذباً وهي تستضيف قيادات #الحوثيين وتعالج جرحاهم، وناطق #الحوثيين فليته صرح بتهديداته من داخل #مسقط — اليمن الآن (@ALyemennow) June 12, 2019

وهذه ليست المرّة الأولى التي يتهجم فيها حساب “اليمن الآن” على سلطنة عمان، فقد سبق وادّعى أن السلطنة تسهل عمليات التهريب للحوثيين من خلال حدودها مع اليمن، وتحديداً من خلال محافظة المهرة، لكن في كلّ مرّة ينكشف كذب تلك الإدعاءات.

من جهته، قال الاعلامي العُماني المختار الهنائي إن هذا الحساب المسيء للسلطنة “لا يمثل إخواننا في اليمن الشقيق، وحسب المعلومات هو يدار من قبل صحفي يمني مستأجر يدعى حذيفة الأميري ومقره للأسف الشديد في الرياض”.

ودعا إلى التبليغ عن حساب “اليمن الآن” في خيار تغريدات “غير لائقة وعدائية”.