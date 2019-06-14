حساب اليمن الآن يسيء لسلطنة عمان
حساب اليمن الآن يسيء لسلطنة عمان
الهدهد

حساب يمني يُدار من السعودية يسيء لسلطنة عمان .. وصحفي عُماني يكشف اسم الشخص “المُستأجَر” الذي يقف خلفه

كتب وطن
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كعادته في التطاول على ، والإساءة لها، عادَ حساب “اليمن الآن” بموقع “تويتر” للتهجّم على السلطنة مجدداً في اعقاب تفجير بخليج عمان.

وزعم الحساب أن سلطنة عمان “تدعيّ انها على الحياد كذباً وهي تستضيف قيادات الحوثيين وتعالج جرحاهم، وناطق الحوثيين صرح بتهديداته من داخل مسقط”.بينما موقف واضح بدعم الحوثي.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يتهجم فيها حساب “اليمن الآن” على سلطنة عمان، فقد سبق وادّعى أن السلطنة تسهل عمليات التهريب للحوثيين من خلال حدودها مع اليمن، وتحديداً من خلال محافظة المهرة، لكن في كلّ مرّة ينكشف كذب تلك الإدعاءات.

من جهته، قال الاعلامي العُماني إن هذا الحساب المسيء للسلطنة “لا يمثل إخواننا في اليمن الشقيق، وحسب المعلومات هو يدار من قبل صحفي يمني مستأجر يدعى حذيفة الأميري ومقره للأسف الشديد في الرياض”.

ودعا إلى التبليغ عن حساب “اليمن الآن” في خيار تغريدات “غير لائقة وعدائية”.

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