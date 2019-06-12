عبدالله العذبة يضع كاتباً سعودياً في موقف محرج جداً بعد محاولته الوقيعة بين قطر والكويت

وضع الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، الكاتب السعودي المقرب من الديوان محمد آل الشيخ في موقف محرج جدا بعد نقل الأخير تغريدة منسوبة لـ”العذبة” عن الأمير تميم واستخدامها لمهاجمة قطر.

ونشر “آل الشيخ” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورة لتغريدة مزورة باسم العذبة جاء بنصها أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحكم الخليج عاجلا أم آجلا وسيبدأ بالكويت والضربة القاضية ستكون في السعودية.. بحسب التغريدة المزعومة.

مع التحية للدكتور عبدالله الشايقي ومن دون تحية للطرطور الجبان الدويلة، ما رأيكما في تصريح هذا القطري المدعوم من قصر الوجبة في الدوحة pic.twitter.com/X9jxVhdIkk — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) June 12, 2019

وعلق الكاتب السعودي بقوله:”ما رأيكما في تصريح هذا القطري المدعوم من قصر الوجبة في الدوحة”

وسرعان ما انهمرت التعليقات الساخرة على تغريدة الكاتب السعودي، وتعرض لهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين فاجئوه وأوضحوا له أن التغريدة مزورة “فوتوشوب” ومنسوبة زورا للعذبة.

انت غبي بالفطره ، لو ركزت شوي على المعرِف لأكتشفت الفرق بين @A_Althbah

و @A_AlAthbah

إستحماركم لاحدود له — KAMA (@sindk4mindk) June 12, 2019

فوتوشوب . ضحك على ربعك — الرواسي (@LNDGk8VfnlPDPM7) June 12, 2019

مشكلتك يا محمد انك تستمتع ان الواحد يطنز عليك .. الظاهر متعتك في ااحياة تتهزاء يوميين بسبب غباءك في كتابة التغريدات . تبي صراحه حرام فيك قيمه تغريده الي يندفع لك — MOHD1950 (@maa975) June 12, 2019

من جانبه رد عبدالله العذبة ساخرا من الكاتب السعودي الذي فشل حتى في مهاجمة قطر بالأكاذيب:”شكرا منصور النقيدان، كان وصفه دقيقا” وذلك في إشارة لتصريحات سابقة للكاتب والصحفي الإماراتي منصور النقيدان قال فيها إنه يسهل استحمار السعوديين.