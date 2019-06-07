لاعب أمريكي بنادي الوكرة القطري لكرة السلة يُشهر إسلامه .. سيختار اسماً جديداً له قريباً

أشهر الأميركي جاسمون يونغ بلود لاعب نادي الوكرة القطري لكرة السلة إسلامه رسميا في أحد المراكز الاسلامية بالولايات المتحدة الأميركية، وسط حضور كبير من أصدقائه المقربين وبعض أفراد عائلته.

ونطق اللاعب الشهادتين، حيث كشف عن أنه سيختار اسما جديدا له قريبا، ليخبر به كل جيرانه وأصدقائه في المدينة التي يعيش فيها بالولايات المتحدة.

وأجرى جاسمون -الذي أمضى ثماني سنوات في الدوري اللبناني ومنح الجنسية لتمثيل منتخب “الأرز” في البطولات القارية والدولية- اتصالا هاتفيا بأعضاء الجهازين الفني والإداري لفريقه القطري الذي انضم إليه مطلع العام الجاري وأبلغهم فيه بهذه الخطوة التي قام بها، وقال إنه اتخذ هذا القرار بعد دراسة مستفيضة وتساؤلات عديدة.

وكان جاسمون (34 عاما) دائم التردد على أحد المراكز الإسلامية بأميركا في الفترة التي سبقت إشهار إسلامه.