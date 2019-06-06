الشرطة السودانية تكشف حقيقة هروب عمر البشير من سجن “كوبر” بعد مهاجمته من قبل موالين له

أصدرت الشرطة السودانية، بيانا رسميا ردا على ما تداولته وسائل إعلام بشأن إفشال محاولة تهريب البشير ورموز النظام السابق من سجن كوبر، في العاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) علقت الشرطة السودانية، الخميس، على الأنباء التي ترددت بشأن محاولة تهريب البشير من السجن، وأوضحت الشرطة أن هذه الأنباء “عارية عن الصحة”.

وأورد البيان أن “الشرطة لم ترصد أية محاولات لتهريب البشير، وتأكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماما”، مضيفا أن “القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة”.

وكانت وسائل إعلام عربية نقلت عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، الأربعاء، أنباء عن إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير البشير ورموز نظامه من سجن كوبر في الخرطوم.

وقالت المصادر ذاتها إن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل واعتقل البشير على خلفية احتجاجات شعبية ضد حكمه، وأعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، آنذاك، اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.