في سعودية ابن سلمان الجديدة.. “شاهد” خاتم النبوة لسمية الخشاب وأحمد موسى يخيط كسوة الكعبة

استنكر ناشطون بمواقع التواصل ظهور الإعلامي المثير للجدل والمقرب من النظام المصري أحمد موسى، وهو يشارك في إعداد كسوة الكعبة ويخيط آية قرآنية عليها.
وعرض “موسى” المعروف ببذاءته وخوضه في أعراض مخالفي رئيس النظام المصري في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد” مقطع فيديو وهو يشارك في كتابة إحدى الآيات القرآنية الموجودة على كسوة الكعبة المشرفة، التي ستوضع عليها خلال موسم الحج المقبل.
وتسبب المقطع في غضب واسع جدا بين النشطاء، الذين اعتبروا ذلك مكافأة له على تطبيله لـ آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان ومهاجمته الإخوان.
وأعاد هذا المشهد للأذهان واقعة تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب في السعودية ومنحها “خاتم الرسول” الأمر الذي أثار جدلا واسعا حينها.
وعلق “موسى”، على مشاركته في كتابة الاية القرانية قائلا: “دي بركات من عند ربنا.. ربنا كرمني بدخول الكعبة المشرفة، وأصبح لي بصمة على كسوة الكعبة التي ستوضع في موسم الحج المقبل”.
يشار إلى أنه في أبريل الماضي تسّلمت الفنانة سمية الخشاب،«ختم الرسول»، خلال تكريمها في السعودية، من قِبل جمعية المنتجين والموزعين السعوديين برئاسة، محمد الغامدي، عن أغنيتها «بتستقوي»، من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب.
وقالت عبّر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «شكرًا على دعمكم، فرحانة إني موجودة في السعودية».
فيما أثار تكريم سمية الخشاب في المملكة، غضب السعوديين وتسبب في هجوم لاذع وموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقسم بمن رفع السماء بلاعمد ومد الارض بلامدد انها نهاية الدولة السعوديه عندما يخيط نجس ثوب الكعبة فقد رفعت الامانه ووجب الهلاك والعقاب من الديان فلا يختلف اثنين بان هذا النجس كاذب منافق خائن واوكل اليه خياطة كسوة اطهر بيت واطهر بقعة علي وجه الارض الا نذير هلاك ونهاية حقبة من الظلم هذه بشري خير للجزيرة العربيه وبشري خير للمسلمين في اصقاع الارض وتطهير للبيت العتيق من رجس ونجاسة الانجاس فبعد تطاول الظلمة والوقوف فوق بيت الله تحديا لله ودخول الفنانيين والفنانات اوالروافض لي جوف الكعبة واستباحة حرمتها لكل من هب ودب الا بشري بزوال الظلم فاللبيت رب يحميه واذكرو ما اقول لكم .