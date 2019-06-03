في سعودية ابن سلمان الجديدة.. “شاهد” خاتم النبوة لسمية الخشاب وأحمد موسى يخيط كسوة الكعبة

استنكر ناشطون بمواقع التواصل ظهور الإعلامي المثير للجدل والمقرب من النظام المصري أحمد موسى، وهو يشارك في إعداد كسوة الكعبة ويخيط آية قرآنية عليها.

وعرض “موسى” المعروف ببذاءته وخوضه في أعراض مخالفي رئيس النظام المصري في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد” مقطع فيديو وهو يشارك في كتابة إحدى الآيات القرآنية الموجودة على كسوة الكعبة المشرفة، التي ستوضع عليها خلال موسم الحج المقبل.

شاهد | الإعلامي المصري أحمد موسى المشهور بألفاظه غير اللائقة يستعرض مشاركته في كتابة آية قرآنية على كسوة الكعبة ووصف مراقبون المشهد بأنه يبدو كمكافأة له لوقوفه مع الدول الأربع في الأزمة الخليجية ويعكس مظهرا من مظاهر تسييس المقدسات على حد تعبيرهم pic.twitter.com/BZe6rOdVue — الخليج بوست (@alkhalejpost) June 3, 2019

وتسبب المقطع في غضب واسع جدا بين النشطاء، الذين اعتبروا ذلك مكافأة له على تطبيله لـ آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان ومهاجمته الإخوان.

احمد موسى

لأنه وقح ولأنه اكثر من يتطاول بالشتم والقذف في الأعراض والكذب على مدار الساعه وقبل هذا مطبل🥁 لحكومة سلمان البائسه فقد دعته السعوديه وبعد ان ملأت حقيبته بالأموال كرموه بالمشاركة في كتابة احرف كسوة الكعبة المشرفه التي ادخلوا بوسطها كل ساقط ولاقط .. pic.twitter.com/Zgl3UdXHBD — 𝕭𝖔-𝕸𝖊𝖘𝖍𝖆𝖑 🇶🇦 (@QATAR__4EVER) June 2, 2019

النصاب احمد موسى يساهم في خياطه كسوه الكعبه



الوضع فلت يا الربع pic.twitter.com/LxOZq89Byv — 💯عنبر – الاصدار المحدود (@i3NBR) June 2, 2019

وأعاد هذا المشهد للأذهان واقعة تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب في السعودية ومنحها “خاتم الرسول” الأمر الذي أثار جدلا واسعا حينها.

بعد حصول سمية الخشاب على ختم النبوة ودعوة جيري ماهر المسيحي لقمة مكة هاهو المذيع الصادق اللامع أحمد موسى يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفة 🕋#القمه_الاسلاميه_بمكه



. pic.twitter.com/Pq68eT0IqQ — 🇸🇩 وصفولي الصبر 🇸🇩 (@e_Luck77) May 31, 2019

على اي دين هولاء⁉️

سمية الخشاب وختم الرسول🕌

احمد موسي وكتابة آية قرآنية على كسوة الكعبة🕋

ابوجهل وابولهب يحكمون — فطوبى للغرباء (@abokhalid_5) June 3, 2019

نجس مثل احمد موسى يدنس كسوة الكعبه pic.twitter.com/sENJyUu1LR — السلطان (@bo_ftoom) June 1, 2019

وعلق “موسى”، على مشاركته في كتابة الاية القرانية قائلا: “دي بركات من عند ربنا.. ربنا كرمني بدخول الكعبة المشرفة، وأصبح لي بصمة على كسوة الكعبة التي ستوضع في موسم الحج المقبل”.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي تسّلمت الفنانة سمية الخشاب،«ختم الرسول»، خلال تكريمها في السعودية، من قِبل جمعية المنتجين والموزعين السعوديين برئاسة، محمد الغامدي، عن أغنيتها «بتستقوي»، من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب.

وقالت عبّر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «شكرًا على دعمكم، فرحانة إني موجودة في السعودية».

فيما أثار تكريم سمية الخشاب في المملكة، غضب السعوديين وتسبب في هجوم لاذع وموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.