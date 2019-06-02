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شاهد| حادث مأساوي في السعودية .. حريق يلتهم عائلة مكونة من 14 شخصاً وهم نيام!

كتب وطن
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فُجِع أهالي حي “بطحاء قريش” بمكة المكرمة، بعد وفـاة أم وثلاثة أشقاء وإصابة 9 أشخاص آخرين، إثر اندلع بشقة منزلهم صباحاً، حيث كانوا جميعهم نائمين في غرفهم أثناء الحريق.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ تلقاه الدفاع المدني، باندلاع حريق في المنزل المكون من طابقين .

وتمكن الأب وابنته من النجاة من الحريق في المنزل المكون من طابقین.

وفتحت الجھات الأمنیة المختصة تحقیقًا واسعًا لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

وتزامن الحادث مع الإنقطاع الطويل للتيار الكهربائي الذي شهدته المنطقة الجنوبية في المملكة واستمر أكثر من 15 ساعة.

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