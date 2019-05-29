إسرائيل “تلقت” دعوة رسمية للمشاركة في “إكسبو2020”.. والموساد سيؤمن وجودهم في دبي

قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية إن “إسرائيل” تلقت دعوة رسمية للمشاركة في معرض “إكسبو الدولي 2020″، المقرر إقامته في دبي بالإمارات، على الرغم من مخاوفها تجاه إيران التي تشارك ايضا في المهرجان.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن وكالة رويترز قولها” المنظمون أعلنو إن إيران وإسرائيل ستشارك في المعرض وستشيد كل منها الجناح الخاص بها، على الرغم من عدم وجود علاقات علنية بين إسرائيل والإمارات لكن الدولتين تشتركان في مخاوفهما إزاء إيران”.

وقال المنظمون “إن دبي قد تجتذب 11 مليون زائر أجنبي إلى معرض إكسبو 2020، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في الإمارة”.

وكان تقرير إسرائيلي كشف أن جهاز الموساد، هو الجهة الإسرائيلية التي نسّقت مع المسؤولين الإماراتيين، تفاصيل مشاركة الوفد الرسمي الإسرائيلي في معرض “إكسبو الدولي 2020″، المقرر إقامته في دبي، في أكتوبر 2020.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، بأن رئيس الموساد، يوسي كوهين، هو من عمل على ترتيب وصول الوفد الإسرائيلي إلى دبي، عبر اتصالات مباشرة أجراها مؤخرا مع مسؤولين في الإمارات.

ولفتت المراسلة السياسية لـ”كان”، غيلي كوهين، إلى أن رئيس الموساد بحث أدق التفاصيل وكافة الترتيبات مع الجانب الإماراتي، بما في ذلك الأمور التقنية التي تتعلق بوصول البعثة الإسرائيلية ومكان إقامتها في دبي بالإضافة إلى إجراءات تأمينها.

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد أعلنت رسميًا مشاركتها في “إكسبو 2020” في دبي، ما اعتبره رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعبيرًا عن “المكانة الصاعدة لإسرائيل في العالم والمنطقة”.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن “المعرض هو ملتقى للناس من جميع أنحاء العالم ويستفيدون من مواهبهم للتعامل مع التحديات المشتركة لتطوير المجتمع، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الهامة”.

وكان نتنياهو قد علق على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” قائلا: “أبارك مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو الدولي في دبي؛ هذا تعبير آخر على المكانة الإسرائيلية الصاعدة في العالم والمنطقة”.

وأكّدت 192 دولة حتى الآن مشاركتها في معرض إكسبو 2020 في دبي، حسبما أعلنت الجهة المنظمّة، اليوم الخميس، بينما أكد المكتب الدولي للمعارض في باريس إلى أن إسرائيل تلقّت دعوة من دولة الإمارات.

وقالت الجهة المنظمة للمعرض في بيان إن “192 دولة أكّدت مشاركتها، ما يجعله إكسبو الدولي الأكثر شمولا ومشاركة دولية حتى الآن”. وتابع البيان “لقد دعونا كل دول العالم دون استثناء، تماشيا مع التزامنا بأن يكون إكسبو 2020 حدثا عالميا بحق ومنصة لكل الإنسانية”.

وفي باريس، قال المكتب الدولي للمعارض في بيان “من خلال دعوة جميع دول العالم للمشاركة في المعرض المقبل، وبينها إسرائيل، فإن منظمي إكسبو 2020 يعكسون الروح العالمية لهذا المعرض”.

يذكر أن معرض إكسبو سيشهد المشاركة التطبيعية الإسرائيلية الرسمية الثانية مع دولة الإمارات. حيث تؤكد التقارير الصحافية على تقارب في المواقف الرسمية بين الإمارات وإسرائيل، خصوصًا في ما يتعلق بمواقفهما من ثورات الربيع العربي.