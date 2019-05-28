المعارض السعودي غانم الدوسري يقاضي “ابن سلمان” أمام المحاكم البريطانية بتهمة “التجسس”

أكد المعارض السعودي المقيم في بريطانيا غانم الدوسري، أنه بدأ رسميا في مقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الدولية، مشيرا إلى تسلم السفارة السعودية في لندن إشعار بالبدء في إجراءات رفع قضية تجسس على حكومة المملكة.

اليوم سلمنا السفارة السعودية في لندن @SaudiEmbassyUK إشعار بالبدء في إجراءات رفع قضية تجسس على الحكومة السعودية .#غانم_الدوسريhttps://t.co/IPwAR2lNTQ pic.twitter.com/hKWhwru43d — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) May 28, 2019

ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية نص خطاب الإدعاء الذي وصلها نسخة منه، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية متهمة بشن هجوم وعمليات تجسس ضد “الدوسري” الذي يعيش تحت حماية الشرطة البريطانية بعد الاعتداء الأخير عليه من قبل أشخاص تابعين للنظام السعودي.

وذكرت الصحيفة أنه تم إرسال خطاب المطالبة إلى السفارة السعودية في لندن اليوم الثلاثاء، نيابة عن المعارض الساخر السعودي غانم الدوسري، الذي أكد في دعواه أنه استهدف من قبل المملكة العربية السعودية ببرامج تجسس ضارة طورتها مجموعة المراقبة الإسرائيلية المثيرة للجدل “NSO Group”.

وقال “الدوسري” إن المملكة العربية السعودية وحكومات الأخرى قد استخدمت برنامج Pegasus التابع لمكتب الإحصاء الوطني في استهداف الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.

وأشار تقرير في وقت سابق من هذا الشهر أن برامج التجسس قد استفادت سابقًا من خلل في WhatsApp لمحاولة الوصول إلى هاتف يستخدمه محام بريطاني مشارك في قضية مدنية ضد مجموعة NSO.

وكان المعارض السعودي اللاجئ إلى بريطانيا، غانم الدوسري، كشف العام الماضي تفاصيل الاعتداء عليه أخيرا، لصحيفة الاندبندنت البريطانية.

وكان الدوسري المعروف بمقاطع فيديو على “يوتيوب” تسخر من العائلة الملكية، يشرب القهوة مع صديق في أحد المقاهي، ونشر مقطعاً على “سناب شات” كشف فيه لمتابعيه مكانه. وعندما غادرا، لحقهما رجلان.

وقال الدوسري لصحيفة “ذا إندبندنت” البريطانيّة، إنّ الرجلين اقتربا منهما بعد حوالى مئة متر، وبدآ في الصراخ، قائليْن: “من أنت حتى تتحدث عن آل سعود؟”.

وأظهرت لقطات فيديو، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً يرتدي بنطلون جينز وقميصاً يلكم الدوسري على وجهه، فيما يبتعد الناس من حولهما.

وقال صديق الدوسري، آلان بندر، وهو رجل أعمال كندي، إنّ الرجُلَيْن اتّهما الدوسري بأنّه عدوّ للسعودية، وهدّداه “بتلقينه درساً”.

وأضاف: “أخبرتهما بأنّ هذه لندن وليس الرياض، فردّ أحدهما: تباً للندن، ملكتهم عبدتنا ورجال شرطتهم كلابنا”.